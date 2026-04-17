Власти Беларуси усиливают давление на валютные сбережения 7 17.04.2026, 21:10

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Белорусов стимулируют держать деньги в рублях.

Люди действительно хранят сейчас деньги в белорусских рублях, но не потому, что они стали больше доверять рублю или государственной системе, а потому, что у нас сегодня очень мало инструментов, которые позволяют хранить свои сбережения в иностранной валюте, поэтому переключаются на сбережения в белорусских рублях, рассказала Алиса Рыжиченко на Malanka Media.

Различные срочные депозиты в рублях выбирают из-за процентных ставок, которые значительно выше, чем по валютным депозитам. И это не единственная такая мера, а целая политика.

С 23 апреля как раз вступит в силу ограничение валютных займов между физлицами, которое запрещает займы в иностранной валюте всем, за исключением близких родственников.

Этот закон вводился на фоне сильных колебаний курса доллара ввиду возникшего военного конфликта в Иране. Любые кризисы, которые касаются цен на нефть, всегда приводят к увеличению цен на импортные товары.

Беларусь закупает достаточное количество импорта, в том числе и промежуточных товаров для производства чего-то у себя. Власти понимают, что все происходящее будет влиять на цены внутри страны, то есть все ляжет на плечи потребителя, что приведет к росту инфляции.

Естественно, это повлияет и на изменение курса национальной валюты, она будет обесцениваться.

Поэтому государство принимает всяческие меры, чтобы люди даже не вспоминали про доллары, чтобы у них не было никаких механизмов использовать доллары внутри страны.

Но это никак не меняет ментальность белорусов, которые до сих пор продолжают все считать именно в долларах.

Отмечу, что появилось нововведение и белорусам будут предлагать длительные вклады в белорусских рублях, на срок более трех лет, с возможными налоговыми льготами и с возможным пополнением в любой момент.

Это практически такое «квазифинансирование» государственных структур. Чтобы закрыть ликвидность в банковской системе, где наличных денег становятся меньше, государство привлекает деньги населения.

Экспертка не исключает, что такая денежная политика может иметь разные последствия.

— С такими вкладами может случиться все, что угодно. Любой внешнеполитический кризис может сказаться на белорусской экономике, тот же нефтяной.

Непредсказуемое время, в которое происходят и кризисы, и ловушки. В любом случае это ситуативный процесс, который может развернуться.

И если завтра белорусы увидят изменения курса доллара, например, с 2,9 до 3,5 рублей, все сразу бросятся снимать эти вклады и переводить свои сбережения в иностранную валюту, в доллары.

В то же время экономистка рекомендует не хранить сбережения в одной валюте.

— Если есть цель зарабатывать деньги, то вклады в белорусских рублях, даже с такими высокими ставками, которые сегодня предлагаются, не защитят ваши сбережения от инфляции.

А если цель заработать, условно, быстро здесь и сейчас, могут быть другие варианты. Но сейчас белорусские банки не предлагают такие ставки по вкладам, чтобы можно было быстро заработать.

Если же стоит долгосрочная цель сохранения своих сбережений, то, конечно, лучше использовать иностранную валюту, и не только доллары, но и другую.

На самом деле, если у вас цель заработать, то ни доллары, ни евро, ни другая валюта не являются инструментом для инвестиций. Инструментами для инвестиций являются акции, ценные бумаги и т.д. То, чем в Беларуси ты не можешь заниматься.

В любом случае в зависимости от цели — сохранение, сбережение или приумножение — лучше все-таки диверсифицировать свои сбережения, то есть хранить их в разных валютах.

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