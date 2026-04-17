Украинские дроны обрушили нефтяные доходы России

Украинские дроны обрушили нефтяные доходы России1
- 17.04.2026, 21:20
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Ежедневные потери оцениваются в $100 миллионов.
Ежедневно Россия теряет по 100 миллионов долларов в результате украинских ударов дронов по нефтяным объектам. Об этом сообщил в Facebook командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).
«Трехнедельное турне Свободолюбивой Украинской Птицы по маршруту нефтезаводов: Приморск – Усть-Луга – Шесхарис (Новороссийск) – Туапсе сократило совокупную суточную отгрузку кровавой нефти из болот на 880 тыс. баррелей», – написал Мадяр.
При этом он отметил, что баррель российской нефти Urals сегодня стоит 114$. По его словам, это 120 тысяч тонн «черной жижи», или 2000 железнодорожных цистерн.
«Ежедневные потери выручки в кровавых нефтедолларах – 100 млн $. Норм налетали. Исполнители: Птицы СБС, СБУ, ССО, ГУР и других составляющих глубинного поражения Сил обороны Украины», – отмечает командующий Силами беспилотных систем ВСУ.
Мадяр отмечает, что в ночь на 16 апреля дроны атаковали Краснодарский край в России и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, в результате чего на территории предприятия вспыхнул пожар.
«Интересно, что за день-два до «Горько в Туапсе!» Ройтерс опубликовал материал о перенаправлении «Роснефтью» нефти из «подбитого» Новороссийска (терминал Шесхарис) именно на Туапсе, который горит еще и сегодня», – добавил он.
Также отметил, что СБС сегодня в очередной раз нанесли удар по терминалу в Приморске.
«Возникла небольшая нефтяная утечка. Но об этом никому ни слова, в Ленинграде все спокойно, скоро в клубе дискотека», – пошутил Мадяр.
Он пообещал, что удары по нефтяной, логистической и портовой инфраструктуре РФ будут продолжаться.