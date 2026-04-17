На границе Беларуси работает волчица

На границе Беларуси работает волчица2
- 17.04.2026, 21:28
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Необычного «сотрудника» заметили в пункте пропуска «Бенякони».
На посту в пункте пропуска «Бенякони» можно заметить необычного «сотрудника» – волчицу. Видео с животным опубликовали в Telegram-канале «Беларусь сегодня».
Зовут «работницу» Стелла. И волчица она лишь наполовину. Ее порода – вольфхунд, или чехословацкий влчак.
Тем не менее поведение Стеллы заметно отличается от других собак, задействованных на КПП.
Например, в моменты, когда собаки спешат обнюхать или облаять человека, Стелла оценивающе смотрит на него серьезным и уверенным взглядом.
Кроме того, дрессировать таких животных сложнее, так как их интеллект выше, чем у большинства обычных собак, а поведение требует особого подхода.