закрыть
23 июля 2026, четверг, 22:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На границе Беларуси работает волчица

2
  • 17.04.2026, 21:28
  • 8,690
На границе Беларуси работает волчица

Необычного «сотрудника» заметили в пункте пропуска «Бенякони».

На посту в пункте пропуска «Бенякони» можно заметить необычного «сотрудника» – волчицу. Видео с животным опубликовали в Telegram-канале «Беларусь сегодня».

Зовут «работницу» Стелла. И волчица она лишь наполовину. Ее порода – вольфхунд, или чехословацкий влчак.

Тем не менее поведение Стеллы заметно отличается от других собак, задействованных на КПП.

Например, в моменты, когда собаки спешат обнюхать или облаять человека, Стелла оценивающе смотрит на него серьезным и уверенным взглядом.

Кроме того, дрессировать таких животных сложнее, так как их интеллект выше, чем у большинства обычных собак, а поведение требует особого подхода.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич