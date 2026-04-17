Трамп: Сделка с Ираном будет «через день-два» 5 17.04.2026, 21:34

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Президент США заявил о финальной стадии переговоров.

Иран согласился на бессрочное приостановление своей ядерной программы и не будет получать от США никаких замороженных активов. Финальное соглашение о прекращении войны может быть подписано уже в ближайшие дни.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

Дональд Трамп заявил, что переговоры по долгосрочному мирному плану с Тегераном находятся на финальной стадии.

По его словам, встреча делегаций должна состояться в эти выходные, а само соглашение могут заключить «в течение следующего дня-двух».

Главным условием договоренностей является полный отказ Ирана от ядерных разработок.

Трамп подчеркнул, что мораторий не будет иметь срока действия.

«Без всяких лет, это неограниченный срок», – подчеркнул американский президент, комментируя продолжительность приостановления ядерной программы Ирана.

Также Трамп опроверг информацию о возможном размораживании 20 миллиардов долларов иранских активов в обмен на передачу запасов обогащенного урана.

Он несколько раз повторил «нет», отвечая на вопрос о возвращении каких-либо средств Тегерану.

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