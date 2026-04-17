закрыть
23 июля 2026, четверг, 22:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Сделка с Ираном будет «через день-два»

5
  • 17.04.2026, 21:34
  • 2,626
Трамп: Сделка с Ираном будет «через день-два»

Президент США заявил о финальной стадии переговоров.

Иран согласился на бессрочное приостановление своей ядерной программы и не будет получать от США никаких замороженных активов. Финальное соглашение о прекращении войны может быть подписано уже в ближайшие дни.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

Дональд Трамп заявил, что переговоры по долгосрочному мирному плану с Тегераном находятся на финальной стадии.

По его словам, встреча делегаций должна состояться в эти выходные, а само соглашение могут заключить «в течение следующего дня-двух».

Главным условием договоренностей является полный отказ Ирана от ядерных разработок.

Трамп подчеркнул, что мораторий не будет иметь срока действия.

«Без всяких лет, это неограниченный срок», – подчеркнул американский президент, комментируя продолжительность приостановления ядерной программы Ирана.

Также Трамп опроверг информацию о возможном размораживании 20 миллиардов долларов иранских активов в обмен на передачу запасов обогащенного урана.

Он несколько раз повторил «нет», отвечая на вопрос о возвращении каких-либо средств Тегерану.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич