Трамп: Сделка с Ираном будет «через день-два»5
- 17.04.2026, 21:34
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Президент США заявил о финальной стадии переговоров.
Иран согласился на бессрочное приостановление своей ядерной программы и не будет получать от США никаких замороженных активов. Финальное соглашение о прекращении войны может быть подписано уже в ближайшие дни.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.
Дональд Трамп заявил, что переговоры по долгосрочному мирному плану с Тегераном находятся на финальной стадии.
По его словам, встреча делегаций должна состояться в эти выходные, а само соглашение могут заключить «в течение следующего дня-двух».
Главным условием договоренностей является полный отказ Ирана от ядерных разработок.
Трамп подчеркнул, что мораторий не будет иметь срока действия.
«Без всяких лет, это неограниченный срок», – подчеркнул американский президент, комментируя продолжительность приостановления ядерной программы Ирана.
Также Трамп опроверг информацию о возможном размораживании 20 миллиардов долларов иранских активов в обмен на передачу запасов обогащенного урана.
Он несколько раз повторил «нет», отвечая на вопрос о возвращении каких-либо средств Тегерану.