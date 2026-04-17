В минском метро сломался поезд

В минском метро сломался поезд1
- 17.04.2026, 22:47
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Неисправный состав остановил движение.
В Минске вечером 17 апреля на короткое время останавливалось движение поездов на Автозаводской линии метро. Причиной стала техническая неисправность одного из поездов на станции «Автозаводская».
Состав остановился с закрытыми дверями, причем часть вагонов находилась в туннеле. Все поезда на линии получили команду ожидать, а пассажиры некоторое время оставались в вагонах.
Позже людей вывели из поезда — двери пришлось открывать вручную. К неисправному составу подали другой поезд, чтобы отбуксировать его.
Вся задержка длилась около 11 минут. После этого движение на линии было возобновлено.