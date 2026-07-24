Более половины британцев поддерживают возвращение в ЕС

Более половины британцев поддерживают возвращение в ЕС3
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Проевропейские настроения усиливаются.
Согласно исследованию, отражающему настроения избирателей через 10 лет после референдума по Brexit, среди британских избирателей растет поддержка возвращения в ЕС, а не просто на единый рынок: более 80% сторонников Лейбористской, Либерально-демократической и Партии зеленых поддерживают этот вариант.
Об этом говорится в исследовании Best for Britain, результаты которого приводит Guardian.
Исследование показало, что хотя 61% всех избирателей поддержали нынешний подход правительства к отношениям с ЕС, лишь 19% сделали это «решительно».
Полное возвращение в ЕС поддержали бы 53% всех избирателей, причем поддержка среди избирателей Лейбористской партии составила 83%, среди либерал-демократов – 84%, а среди «зеленых» – 82%, как показал опрос.
Из избирателей Консервативной партии и партии Reform UK подобный шаг поддержали бы соответственно 39% и 18%, как выяснила Best for Britain.