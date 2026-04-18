«Новый рассвет» для Кубы: Трамп анонсировал военную операцию 26 18.04.2026, 8:16

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Президент США намекнул на свержение власти.

Президент США Дональд Трамп анонсировал военную операцию на Кубе, назвав ее «новым рассветом» для кубинского народа после 70 лет ожидания.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на речь американского президента, прозвучавшую на мероприятии Turning Point USA.

Что сказал Трамп

Американский президент назвал себя «миротворцем», который «урегулировал восемь войн», и добавил, что «иногда приходится вмешиваться». Затем он перешел к Кубе:

«Очень скоро эта великая сила также принесет день, который готовился 70 лет. Он называется «новый рассвет для Кубы». Мы поможем им с Кубой. У нас много замечательных кубинских американцев, людей, с которыми жестоко обращались, чьи семьи были убиты и издевались. И теперь смотрите, что произойдет», - сказал он.

Трамп также отметил, что операция принесет «долгожданную свободу» кубинскому народу.

Разведывательная активность

Накануне у побережья Кубы было зафиксировано интенсивное разведывательное присутствие американского флота с использованием беспилотника MQ-4C Triton. Этот аппарат предназначен для морской разведки и наблюдения на больших высотах.

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