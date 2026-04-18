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Жалкий косплей Лукашенко

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  • Артем Синицын, «Салідарнасць»
  • 18.04.2026, 15:21
  • 19,992
Жалкий косплей Лукашенко

Зачем Караев взялся за вилы?

Глава Гродненской области Юрий Караев отправился с инспекцией в ряд хозяйств Вороновского района. Судя по видео пресс-службы, чиновник откровенно копирует поведение Лукашенко: то берется за вилы, то раздает советы, где какую яму заровнять и как хранить силос.

И даже пытается погладить корову, но та не расценила жест человека в строгом костюме.

Можно спорить, насколько удачным внешне получился косплей генералом управленческих манер Лукашенко. Но очевидно то, что он обречен на провал, если говорить о пользе таких инспекций для сельского хозяйства, а не о карьере подражателя.

И у этого есть как минимум три причины. Во-первых, попытки пусть и высокопоставленного, но полного дилетанта управлять сельским хозяйством в ручном режиме заведомо провальны. Пример Лукашенко здесь более чем наглядный.

Во-вторых, правитель и сам копирует модель поведения типичного советского руководителя, жадного до показухи и очковтирательства. Копия заведомо неэффективной копии — это уже не просто жалкое зрелище, а гарантированный пшик.

И в третьих, сама система, которой управляет Лукашенко и его помощники-имитаторы, за три десятка лет с лихвой доказала свою несостоятельность. И будь ты хоть генералом, хоть историком, все эти выходы в народ с вилами этой системе — как мертвому припарки.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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