Как белорусам отказаться от участия в лукашенковском «субботнике» 20 18.04.2026, 10:38

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По статье 137 Трудового кодекса выходные дни человек использует по своему усмотрению.

В Беларуси отказ от участия в республиканском субботнике не может быть основанием для наказания. Это следует из постановления Совмина.

В первый день длинных выходных, 18 апреля, многие беларусы участвуют в республиканском субботнике.

Но наказать за отказ поучаствовать в нем по закону не могут, поскольку такое мероприятие проводится только на добровольной основе, пишет «Зеркало».

В документе говорится, что субботник — это бесплатный труд на благо общества в свободное от работы время. При этом белорусское законодательство не предусматривает самого понятия «субботник» как обязательной формы занятости.

Из этого следует, что работник вправе отказаться от участия: по статье 137 Трудового кодекса выходные дни человек использует по своему усмотрению. Поэтому неучастие в субботнике не считается дисциплинарным нарушением.

Кроме того, в отдельных случаях к работам в рамках субботника могут не допустить. Это касается людей с плохим самочувствием, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, без необходимой подготовки для опасных работ или без средств индивидуальной защиты.

Напомним, предыдущий республиканский субботник проходил 25 октября. Тогда только половину средств отправляли на строительство Национального исторического музея Беларуси, остальное оставляли в распоряжении облисполкомов.

В этот раз «денежные средства, заработанные от проведения весеннего субботника, будут направлены на создание постоянной экспозиции строящегося Национального исторического музея Беларуси и иные сопутствующие этому работы», — сообщала пресс-служба правительства.

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