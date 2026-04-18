Толпы минчан рванули на Комаровку 4 18.04.2026, 17:28

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Стало известно, на что цены обвалились к выходным.

Комаровка в апреле живет своей жизнью, но главное, что ассортимент расцветает.

Уже появились и первая белорусская клубника, и нарциссы, и рассада.

Журналисты Tochka.by приценились к продуктам на рынке накануне длинных выходных.

Что за «флорида бьюти»?

Людей на Комаровке реально много. Где-то даже выстраиваются приличные очереди. Как правило, там, где товар дешевле.

Но о ценах потом, сначала о новинках. Так, на сезонный рынок активно завозят рассаду.

К примеру, перец и томаты стоят по Br2,5 за веточку. Люди интересуются товаром, но внимательно смотрят на ценники.

Некоторых разозлила цена на рассаду клубники – от Br3 за штуку. Однако эксклюзивный сорт ремонтантной ягоды из США «флорида бьюти» продают уже по Br6.

«Конечно, это очень дорого, ужасно! Но и в магазине по уже Br4 продают. В прошлом году было по Br2,5–3», – жалуется покупательница.

Рядом с рассадой много различных саженцев – от яблонь и груш до сосен. Цены указаны не везде, поэтому приходится спрашивать.

Уже расцвели белорусские нарциссы – их активно сметают с прилавков. Продают по Br1,5–1,8 за штуку. Если брать гигантские букеты, то сделают скидку.

«Я вам отдам за 15 рублей 20 штук. Берите, они шикарные!» – заманивает продавец клиентку.

Девушка не устояла и купила сразу два букета.

Стабильность по-комаровски

Что касается популярных овощей, то на рынке белорусская стабильность во всей красе.

Картофель продается по Br1,09–3 за кило, лук стоит Br1,59–3,5, морковь – Br0,9–4, свекла – Br0,99–3,5.

Однако стала активно дешеветь молодая капуста. Если пару недель назад цена на нее доходила до Br6 за 1 кг, то сейчас почти в два раза дешевле – Br2,9–4. За цветную просят Br4,9–5,9, квашеную продают за Br4,9–12.

Снова радуют цены на редис. Его уже можно купить всего от Br4 за кило.

Что касается огурцов, то есть российские и наши. Стоят Br5,99–9,9. Стало больше томатов, их продают по Br6,9–25. Подешевел и перец – уже по Br5,9 за кило.

Баклажаны и кабачки все еще дороговаты – Br9,9 и Br10–12,9 соответственно.

Держится цена и на зелень, минимально – по Br20–35 за 1 кг. Так же и с чесноком – Br15–25.

Старт сезона белорусской клубники

Самая важная находка – белорусская клубника. Она появилась на рынке всего пару дней назад. Отборную продают по Br38 за кило.

Что касается импортной, то цена на ягоду стартует от Br9,9. Средняя по рынку – Br10,9–13,9.

Также есть белая клубника по Br9,9 за кило. Попробовали ее, и наше мнение такое: нет клубничного вкуса, скорее – травы, ягода водянистая. Больше брать не будем.

В целом же при покупке клубники рекомендуем быть бдительными: недобросовестные продавцы порой могут насыпать гнилья на дно лотка и сверху накрыть красивыми ягодами.

Так что лучше сразу у прилавка проверить содержимое своего пакета, даже если он завязан на три узла. Неликвид уверенно возвращайте.

Еще из новинок – сахарные иранские арбузы по Br10 и бразильские дыни по Br12 за 1 кг.

Как часто бывает, не все продавцы данной продукции афишируют цены. Задаешь логичный вопрос – некоторые кривятся. А ведь все просто: не прячьте ценники – не будет и лишних хлопот.

В некоторых местах есть арбузы по Br5,9 и дыни по Br7,9 за кило.

Также не встретили на рынке совсем дешевых ананасов: за хвостатый фрукт просят Br8,9–19,9 за 1 кг. Зато много бюджетных апельсинов. Есть даже от Br2 за кило, но они уже «подгулявшие». В среднем – по Br3,9–6.

Выгодно брать бананы – за Br2,5–6. Подешевели и груши, их можно купить всего от Br4,9, яблоки в среднем стоят Br3,5–4,5.

Самые дешевые лимоны стоят меньше Br5 за кило, подороже – Br12.

Из ягод еще много дорогой голубики – по Br100 за 1 кг.

Остались и ряды с искусственными цветами. Людей тут тьма, цены – от Br1 за штуку.

Подведем итоги. На рынке реально выгодно покупать многие фрукты. Хороший выбор зелени.

Что касается овощей, то у многих продавцов они дороже, чем в сетевых магазинах, но есть пара мест, где встречаются приемлемые цены.

На рынке всегда стоит сначала походить и посмотреть на ассортимент. Наш журналист советует не торопиться, а прицениться и всегда перепроверять купленные овощи и фрукты, не отходя от прилавка.

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