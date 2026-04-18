Глава МИД Украины поставил на место российских пропагандистов 2 18.04.2026, 13:26

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Андрей Сибига

Фото: Pavlo Bahmut/Global Look Press

Почему Путин прячется?

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности президента Владимира Зеленского встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным. В то же время он иронично спросил пропагандистов РФ о нежелании руководителя России идти на переговоры.

Такой была реакция украинского дипломата на вопросы российских пропагандистов во время визита Андрея Сибиги в Анталию в рамках дипломатического форума. Видео с ответом главы МИД Украины опубликовало издание РБК-Украина.

Украинская делегация пыталась попасть на дипломатический раут, когда их окружили российские пропагандисты. Они начали активно выкрикивать и спрашивать у главы МИД о вероятных переговорах между Киевом и Москвой.

«Зеленский готов встретиться с Путиным. Вопрос — почему он прячется?» — ответил Сибига российским пропагандистам.

Впоследствии украинский дипломат отправился на запланированные встречи в рамках Анатолийского дипломатического форума. На своей странице в X дипломат сообщил о ряде удачных встреч с представителями Великобритании, Литвы и Швейцарии.

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