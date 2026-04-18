ВСУ поразили сразу четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ 4 18.04.2026, 13:51

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На местах ударов бушуют пожары.

В рамках снижения военно-экономического потенциала России в ночь на 18 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В результате ударов украинских дронов бушуют пожары на:

нефтеперерабатывающих заводах «Новокуйбышевский» и «Сызранский» в Самарской области РФ;

нефтеналивном терминале «РПК-Высоцк «Лукойл-2» в Ленинградской области;

нефтеперекачивающей станции «Тихорецк» в Краснодарском крае.

Все объекты задействованы в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, поражен ряд мест хранения горюче-смазочных материалов врага на временно оккупированных территориях Украины, в частности в районе Мариуполя.

Также украинские воины били по расположениям ремонтных подразделений врага в районах населенных пунктов Мангуш (ВОТ Донецкой обл.), Токмак (ВОТ Запорожской обл.) и Графское (ВОТ Донецкой обл.).

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