Трамп: Если Иран не отдаст свой уран, заберем его гораздо менее дружелюбным способом 12 18.04.2026, 14:15

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Дональд Трамп

Фото: AP

Президент США раскрыл подробности нового ультиматума.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США так или иначе получат запасы высокообогащенного урана Ирана, предупредив, что это может произойти «гораздо менее дружелюбным способом», если переговоры провалятся.

Заявление Трампа приводит CNN.

Отвечая на вопрос о сроках вывоза из Ирана того, что он назвал «ядерной пылью», Трамп отказался предоставить конкретные данные.

«Очевидно, я не собираюсь называть вам сроки, за исключением того, что, если мы подпишем соглашение, тогда я смогу назвать вам срок: где-то после подписания соглашения мы отправимся в Иран, и мы заберем это вместе, и мы вернем 100% этого обратно в Соединенные Штаты», – сказал Трамп.

В то же время он заверил, что США получат иранские запасы урана.

«Если мы этого не сделаем, мы получим его в другой форме, в гораздо более враждебной форме. Но в любом случае мы это сделаем», – сказал он.

Также Трамп заявлял, что может не продлить временное перемирие между США и Ираном, если до среды переговоры не приведут к заключению соглашения об окончательном прекращении боевых действий.

Ранее в пятницу Трамп выразил уверенность, что стороны близки к заключению соглашения.

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