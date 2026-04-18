В Минске подросток на самокате врезался в такси

В Минске подросток на самокате врезался в такси13
- 18.04.2026, 14:59
- 5,848
Самокатчика госпитализировали.
В Минске вечером 17 апреля произошло ДТП с участием подростка на самокате и автомобиля такси. Об этом сообщила столичная ГАИ.
По предварительной информации, 17-летний молодой человек пересекал регулируемый пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора, не спешившись и не уступив дорогу автомобилю BELGEE. В результате произошло столкновение.
Подростка доставили в больницу для обследования.
Судя по опубликованным ГАИ кадрам, у автомобиля в результате аварии было повреждено стекло. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.