В Минске подросток на самокате врезался в такси 13 18.04.2026, 14:59

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Самокатчика госпитализировали.

В Минске вечером 17 апреля произошло ДТП с участием подростка на самокате и автомобиля такси. Об этом сообщила столичная ГАИ.

По предварительной информации, 17-летний молодой человек пересекал регулируемый пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора, не спешившись и не уступив дорогу автомобилю BELGEE. В результате произошло столкновение.

Подростка доставили в больницу для обследования.

Судя по опубликованным ГАИ кадрам, у автомобиля в результате аварии было повреждено стекло. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

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