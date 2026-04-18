Эксперт объяснил «венесуэльский» намек Зеленского для Лукашенко

Эксперт объяснил «венесуэльский» намек Зеленского для Лукашенко13
- 18.04.2026, 22:01
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Почему тема снова на повестке дня?
Президент Владимир Зеленский предупредил о попытке России снова втянуть Беларусь в войну и предостерег режим Александра Лукашенко от ошибок, напомнив о недавних событиях в Венесуэле.
Что на самом деле стоит за намеком украинского президента и какая цель Минска с Москвой, РБК-Украина расспросило Дмитрия Жмайло, исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Что задумала Россия в Беларуси
Очередные попытки России создать для Украины угрозу с территории Беларуси не являются чем-то новым, отметил эксперт в разговоре с РБК-Украина.
«Когда россияне упираются на фронте, когда не удается им спровоцировать кризис, когда продвижение российской армии минимальны, сразу включается тема Беларуси. То «Орешник», то учения, то какие-то заявления», - напомнил Жмайло.
Главная цель - заставить Украину держать тысячи военных на границе с Беларусью. Таким образом оккупанты пытаются не дать ВСУ перебросить резервы на самые горячие направления, в частности под Покровск или Константиновку, пояснил эксперт.
Как заявлял Зеленский, украинская разведка фиксирует, что в приграничье Беларуси идет развитие дорог в Украину и налаживание артиллерийских позиций.
«Что касается строительства дорог, то быстро этого не будет. Они и на оккупированных территориях проект своего так называемого Азовского кольца проваливают. Проводят только текущие ремонты тех дорог, наиболее критических участков. Но артпозиции - это вот как раз эта игра с нами», - прокомментировал Жмайло.
Сигнал для Лукашенко
Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Беларуси от ошибок, предостерегал вчера президент Украины. В обществе такой месседж восприняли как намек на то, что Лукашенко может повторить судьбу венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, которого похитили американские спецслужбы.
По словам эксперта, заявление Зеленского связано с тем, что режим Лукашенко продолжает нагнетать антиукраинскую истерию внутри страны для сохранения собственной власти.
«Там истерия о «всесильных украинских спецслужбах». Поэтому президент и дает как раз очень четкий месседж: могут произойти и такие события (как в Венесуэле - ред.), если украинская разведка такая «всесильная и коварная», - пояснил Жмайло.
Это заявление, по мнению эксперта, должно ослабить желание Минска способствовать планам РФ и предотвратить открытие новых «горячих» участков.
«То есть это четкий месседж, что как в 2022-м году не будет, никто не будет ждать физического пересечения государственной границы», - подчеркнул он.