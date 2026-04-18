Иран начал обстреливать суда, которые пытались пройти через Ормузский пролив 12 18.04.2026, 15:29

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Сколько кораблей попало под огонь иранских военных?

Ситуация в Ормузском проливе обостряется - несколько судов сообщили, что при попытке пройти стратегический маршрут попали под обстрел.

Об этом сообщают Reuters и BBC.

Как пишет Reuters, по меньшей мере два торговых судна заявили об обстреле при попытке пройти через Ормузский пролив в субботу, 18 апреля.

Об инциденте сообщили три источника в сфере морской безопасности и судоходства. Обстоятельства происшествия и его последствия пока остаются неизвестными.

В то же время, по информации BBC, один из танкеров попал под обстрел со стороны катеров, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Как сообщает Британская служба по вопросам морской торговли (UKMTO), инцидент произошел примерно в 20 морских милях к северо-востоку от побережья Омана. По предварительным данным, танкер и его экипаж не пострадали.

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