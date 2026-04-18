Боня против Путина 14 Антон Стариков

18.04.2026, 15:39

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Фарс в двух действиях.

Недовольство и усталость от Путина и неприятие того, во что он превращает страну, россиянам становится все сложнее скрывать — и потому эти чувства все чаще и заметней прорываются в публичное пространстве. А система все менее изобретательна по части «выпустить пар». Что дальше?

С началом блокировки сперва WhatsApp, а затем и Telegram, с учащением отключения интернета в целом – а эти меры ударили не по каким-то там отдельным отщепенцам и подозрительным социальным группам, а практически по всей стране, – недовольство Путиным стало расти все быстрей. Что говорить о вынужденных лоялистах, если откровенные запутинцы вроде блогера Ильи Ремесло или бывшего «народного губернатора» Павла Губарева вышли «в люди» и называют кремлевского узурпатора, своего вчерашнего кумира, военным преступником и «случайным человеком во власти, Петрушкой».

Простой госпропагандой и ее метастазами подобное недовольство уже не перешибешь. Есть некоторая заметная растерянность.

И тут на сцену выходят обитательницы запрещенного в России Instagram с миллионами подписчиков.

Обман Путина

Первой «от лица народа» выступила много лет живущая в Монако блогерша Виктория Боня с аудиторией больше 12 млн человек. Она записала видеообращение к Путину аж на 18 минут. Начала с того, что Путина все боятся: и народ, и артисты, и блогеры, потому что «между вами и обычным народом огромная толстая стена». Потом прошлась по актуальной российской повестке: от наводнения в Дагестане и поправок к закону об уничтожении краснокнижных животных, который хотят принять «во времена вашего правления», до массового уничтожения скота в Новосибирске и блокировок интернета.

Эта обращенная к Путину речь, была, конечно, за здравие, а не за упокой. С заверением в поддержке, упоминанием «наших мальчиков», которые бьются на фронтах, и признаниями в любви к России и ее народу. Появление стены между Путиным и народом Боня объяснила тем, что до кремлевского узурпатора просто не доходит правда, поскольку в интернете он не сидит, а информацию ему приносят на бумажке. Инстаграмная звезда даже предложила Путину (не сидящему в интернете) создать какую-нибудь соцсеть, где он бы сразу мог видел все обращения народа. (Можно и название предложить: «Правда», как у Трампа.)

Но надежней было бы поставить столик у Боровицких ворот Кремля и дать возможность жалобщикам и безумцам с проектами улучшения всего сущего складывать на него письма. Прикрепить туда гвардейского офицера с ружьем, чтобы враги не растащили народную боль. А Путин будет каждое утро останавливаться у столика и самолично забирать эту корреспонденцию.

В общем, стену между народом и дорогим гарантом, которую возвела всякая «шушера» в лице депутатов Госдумы и прочих вельмож, надо непременно разрушать, а то будет плохо, — приходит к однозначному выводу Боня...

...«поддержать и дополнить» которую тут же является еще одна инстаграм-блогерша, Айза. Она тоже любит Россию и ее народ и — вот ведь удивительно — тоже из-за границы. Айза фактически по пунктам повторяет тезисы Бони. И про информацию, которая не доходит до самого главного хранителя россиян, и про сволочей-депутатов с миллиардами и зарубежными паспортами, и про мессенджер Мах, который она, конечно же, скачала для общения с оставшимися в России родителями и который просто надо сделать хорошим, чтобы он заменил россиянам Instagram и Telegram.

Завершила патриотический интернет-стендап телеведущая Катя Гордон – уже из Москвы! Она вообще без всяких сантиментов заявила, что пока Путин «отвлечен на решение внешнеэкономических и политических проблем», в России против него работает некая группа, нацеленная на то, чтобы подорвать доверие к первому лицу и чтобы «этот народ, несчастный и обездоленный, вышел на улицу». И все это, конечно, провокация перед выборами в Госдуму, а «Путин и ФСБ должны обратить на это внимание» и разобраться с пятой колонной внутри России.

От всей груди!

В Кремле на видео Бони, набравшее больше 23 млн просмотров, отреагировали быстро. Рупор Кремля Песков заявил, что по перечисленным в ролике проблемам ведется «большая работа, задействовано большое количество людей и это все не оставлено без внимания». Узнав об этом, счастливая Боня, вся в слезах, записывает новый ролик, в котором просит «не приплетать» ее «к каким-то там ВВС и Дождю» разбиравшим ее обращение, потому что она не с ними, а «с народом и внутри народа». Сидя в кадре в красной футболке, скроенной из турецкого флага, Боня, рыдая, благодарит Пескова и Путина. Воздевая руки вверх, она произносит «спасибо, Господи!», а потом трогает себя за грудь. По сравнению с этой бурлящей упоенной искренностью Илон Маск с его зигой «от сердца к солнцу» — дешевый провинциальный капустник.

Эксперты, журналисты и сетевая общественность наперебой выдвигают версии случившегося. Одни говорят о подковерной игре кремлевских элит, которым надоел Путин, докопавшийся уже и до них. Другие – о попытке администрации Путина выпустить в инстаграм-свисток народное недовольство, разыграв хорошо известную карту про плохих бояр и хорошего царя. Третьи верят в личную инициативу. Четвертые во всем обвиняют Запад, раскачивающий лодку, и называют Боню новым Навальным, обвиняя ее в попытке устроить в России майдан.

Все варианты для Путина плохи, ибо в сухом остатке фиксируют накапливающееся раздражение уже не в отдельных социальных группах, а по всей стране. Четыре года Путин ставил эксперименты над населением, четко давая понять, что пока он у власти, жизни в России не будет, а вместо нее будет ад, какой он, Путин, пожелает создать. Мобилизация и тысячи цинковых гробов, пыточные подвалы для оказавшихся стать пушечным мясом и вернувшиеся убийцы в роли «новой элиты». Тюрьма за любую антивоенную активность и тотальная военная пропаганда, начинающаяся с детского сада. Население старалось изображать, что понимает, терпело все это, но перестало терпеть, когда дело дошло до самого необходимого – коммуникаций. Путину с его советским представлением об информационных потоках этой необходимости не понять.

В одном с Боней не поспоришь: рано или поздно «наступает момент, когда люди уже не могут боятся».

***

Сдаст ли Путин назад? На какое-то время, возможно. Вот Bloomberg пишет, что российские власти приняли решение повременить с жесткими блокировками интернета и Telegram. Но тут же власть сообщает, что вкладывает дополнительные 12 млрд рублей в структуру, отвечающую за блокировку интернета, так что любой шаг назад будет тактическим решением, а не экзистенциальным. Мы уже видели, как Путин отступал, чтобы затем только усилить хватку. Это в его стиле, менять который поздно при всем желании: точка невозврата пройдена и отступать некуда. Альтернатива кремлевскому кабинету – или Гаага, или стена солдатского сортира…

Ну и напоследок хочется усилить слова Виктории Бони, обратившись прямо к ней самой. Любезная Виктория! Во «времена правления» Путина помимо краснокнижных животных уже пятый год десятками тысяч уничтожают российских мужчин. Представителей того самого народа, который вы так любите из далекого Монако. А делает это сам Путин, вызывающий у вас такой практически религиозный восторг. Подумайте над этим, когда будете в слезах сочинять ему новую челобитную.

Антон Стариков, The Moscow Times

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