Range Rover отмечает 20-летию культовой модели 18.04.2026, 15:41

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Юбилейную версию выпустят в фирменном оранжевом цвете.

Land Rover представил специальную версию Range Rover Sport TWENTY, посвященную 20-летию модели и ее истокам — концепту Range Stormer 2004 года. Новинка возвращает фирменный ярко-оранжевый оттенок, ставший символом первых этапов истории модели, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Изначально Range Rover Sport дебютировал в 2005 году как рискованный, но успешный эксперимент бренда. За основу был взят концепт Stormer, который стал первым концептом Land Rover и фактически определил дизайн будущего SUV. Несмотря на изменения при переходе к серийной версии, ключевые черты концепта сохранились.

Специальная версия TWENTY отсылает к оригинальной эстетике модели. Главный элемент — новый цвет Sanguinello Orange, вдохновленный легендарным Vesuvius Orange, который использовался на ранних версиях Sport. Также автомобиль получил классические однотонные диски с пятиспицевым дизайном, переосмысленные в современном формате с 23-дюймовыми колесами.

Салон оформлен в духе спортивных версий SV: ковшеобразные сиденья с глубокой посадкой, отделка алькантарой на потолке и карбоновые вставки.

В линейке двигателей доступны два варианта: V8 P530 мощностью 523 л.с. и гибрид P550e с суммарной отдачей 543 л.с.

Юбилейная версия подчеркивает связь Range Rover Sport с его концептуальным прошлым и отмечает успех модели, разошедшейся сотнями тысяч экземпляров за два десятилетия.

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