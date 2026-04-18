В Украине намекнули, что Лукашенко может пополнить «обменный фонд»16
- 18.04.2026, 16:34
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Даже белый шпиц не поможет.
Лукашенко может быть захвачен украинскими военными, если белорусские войска присоединяться к войне против Украины. Об этом, как пишет unian.net, сообщают близкие к Офису президента Украины Telegram-каналы
«Так, например в одном из каналов сообщается о том, что «в течение нескольких часов уполномоченные лица настойчиво предупредят Лукашенко, что в случае допущения фатальных ошибок с провокациями на границе с Украиной его, как минимум, ждет перевод в разряд обменного фонда», — говорится в сообщении.
«Уже давно не 2022 год. Тогда ни угрозы «Орешником», ни сыном Колей в бронежилете, ни даже своим белым шпицем не помогут», — отмечается в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский напомнил Лукашенко о судьбе венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.