В Украине намекнули, что Лукашенко может пополнить «обменный фонд» 16 18.04.2026, 16:34

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Даже белый шпиц не поможет.

Лукашенко может быть захвачен украинскими военными, если белорусские войска присоединяться к войне против Украины. Об этом, как пишет unian.net, сообщают близкие к Офису президента Украины Telegram-каналы

«Так, например в одном из каналов сообщается о том, что «в течение нескольких часов уполномоченные лица настойчиво предупредят Лукашенко, что в случае допущения фатальных ошибок с провокациями на границе с Украиной его, как минимум, ждет перевод в разряд обменного фонда», — говорится в сообщении.

«Уже давно не 2022 год. Тогда ни угрозы «Орешником», ни сыном Колей в бронежилете, ни даже своим белым шпицем не помогут», — отмечается в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский напомнил Лукашенко о судьбе венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

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