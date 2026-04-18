Белорусов ждет снег 2 18.04.2026, 16:50

18,220

Прогноз погоды на следующую неделю.

Беларусь на предстоящей неделе с 20 по 26 апреля ждет очередная смена погоды. После относительно спокойного начала весна проявит себя резче: в страну придет более холодный воздух, а местами вместе с дождями возможен даже мокрый снег.

Как отметил синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ, в атмосфере развернется противостояние южных и северных воздушных потоков. В первой половине недели сохранится влияние области высокого давления, однако по ее периферии начнут поступать холодные и влажные массы. Ближе к выходным потеплеет, хотя осадки полностью не исчезнут.

В понедельник ожидается в целом спокойная погода, лишь на востоке возможны кратковременные дожди. Ветер северный и северо-восточный, умеренный. Ночью и утром местами туман. Температура ночью — от -3 до +4, днем — +8…+12.

Во вторник сохранится влияние антициклона, но холодный воздух с севера усилится. На юго-востоке пройдут дожди, местами ночью и утром возможен снег. В других районах без существенных осадков. Температура ночью — от -1 до +4, днем — от +5 до +11.

В среду погода существенно не изменится: облачно с прояснениями, без осадков. Местами туман, влажность высокая. Ночью — от -3 до +3, днем — +9…+15.

С четверга начнется потепление: в Беларусь поступят более теплые и неустойчивые воздушные массы. Возможны кратковременные дожди. Ночью температура составит +3…+7, днем — +13…+17.

В пятницу в большинстве районов будет сухо благодаря области высокого давления. Сохранится переменная облачность и теплый юго-западный ветер. Ночью — +4…+7, днем — от +10 на севере до +17 на юге.

В выходные погоду начнут формировать слабые атмосферные фронты с запада Европы. В субботу местами пройдут кратковременные дожди, температура днем — +14…+20. В воскресенье вероятность осадков сохранится, возможны туманы. Ночью — +5…+10, днем — от +10 до +17.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com