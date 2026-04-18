Украинская «дипломатия дронов» 1 18.04.2026, 17:01

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Это новый инструмент международного влияния.

Украина все активнее использует свой опыт ведения войны с применением беспилотников как инструмент международного влияния. Эксперты называют это «дипломатией дронов», которая усиливает позиции Киева в Европе и странах Персидского залива, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

С 2022 года Украина стала одним из мировых лидеров в сфере беспилотных технологий. В условиях превосходства России в живой силе и традиционных вооружениях Киев сделал ставку на дроны, которые позволяют наносить удары на фронте, в море и в глубине территории противника. За несколько лет страна создала масштабную индустрию, способную производить миллионы беспилотников в год.

Этот опыт открыл Украине новые дипломатические возможности. Президент Украины Владимир Зеленский заключает соглашения о безопасности с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ, а также расширяет сотрудничество с европейскими странами, включая Германию и Норвегию.

Украинские компании запускают совместное производство дронов в Европе, а военные инструкторы из Украины уже обучают военнослужащих стран НАТО методам современной беспилотной войны. В Германии признают, что боевой опыт Украины стал уникальным ресурсом для альянса.

Для стран Персидского залива Украина предлагает технологии защиты от иранских атак беспилотниками, а также альтернативу традиционным поставщикам вооружений. Взамен Киев рассчитывает на инвестиции, энергетическую поддержку и поставки систем ПВО.

Украина также развивает сотрудничество с США, продвигая долгосрочные оборонные соглашения и интеграцию с американской оборонной промышленностью.

Однако аналитики предупреждают: технологическое преимущество Украины может быть временным, поскольку мировые производители быстро адаптируются. Поэтому Киеву важно закрепить свое место в будущей архитектуре европейской безопасности уже сейчас.

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