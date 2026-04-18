Z-пропагандисты паникуют из-за провалов РФ на фронте

Z-пропагандисты паникуют из-за провалов РФ на фронте2
- 18.04.2026, 17:18
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На отдельных участках российские силы отступают.
Российские военные блогеры и пропагандисты продолжают панически обсуждать очевидное ухудшение ситуации на фронте и неудачи армии РФ. По их словам, наступление, о котором ранее заявляли в Москве, фактически не развивается, а на отдельных участках российские силы и вовсе отступают.
Об этом, как уточняет «Диалог», говорили топовые российские пропагандисты Иван Панкин и Дмитрий Стешин.
Россияне признали в частности, что в Запорожской области украинские подразделения ведут контратаки и постепенно вытесняют войска РФ, сводя на нет ранее достигнутые результаты. При этом роспропагандисты признают ключевую проблему – значительное превосходство Украины в беспилотниках и подготовленных операторах. Получается, что ВСУ расходуют дроны, а ВС РФ – собственную пехоту.
Еще одной болезненной для РФ проблемой стали результативные удары по российской ПВО, энергетике и тыловой логистике. Постоянные атаки на колонны техники делают такой способ перемещения фактически невозможным.
Военкоры РФ характеризуют ситуацию как тупиковую, отмечая, что продвижение идет минимальными темпами и сопровождается большими потерями. На этом фоне они все чаще упоминают о необходимости заканчивать начатую Кремлем войну.