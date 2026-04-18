закрыть
24 июля 2026, пятница, 17:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Киеве мужчина начал стрельбу из автомата

5
  • 18.04.2026, 17:35
  • 10,862
В Киеве мужчина начал стрельбу из автомата

Полиция проводит операцию по задержанию.

Мужчина с автоматом открыл стрельбу по людям в районе Демеевка в украинском Киеве. Его уже преследует полиция, пишет unian.net.

На некоторых обнародованных в Сети кадрах видно, как стрелок в гражданской одежде бежит по улице и стреляет в случайных прохожих.

В полиции подтвердили факт происшествия. По предварительной информации, один человек погиб, есть раненые. Количество пострадавших уточняется.

Сообщается, что полиция проводит спецоперацию по задержанию стрелка, на место происшествия направлены наряды полиции и спецподразделение КОРД.

Жителей Демеевки просят оставаться дома.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш