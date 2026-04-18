В Киеве мужчина начал стрельбу из автомата 5 18.04.2026, 17:35

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Полиция проводит операцию по задержанию.

Мужчина с автоматом открыл стрельбу по людям в районе Демеевка в украинском Киеве. Его уже преследует полиция, пишет unian.net.

На некоторых обнародованных в Сети кадрах видно, как стрелок в гражданской одежде бежит по улице и стреляет в случайных прохожих.

В полиции подтвердили факт происшествия. По предварительной информации, один человек погиб, есть раненые. Количество пострадавших уточняется.

Сообщается, что полиция проводит спецоперацию по задержанию стрелка, на место происшествия направлены наряды полиции и спецподразделение КОРД.

Жителей Демеевки просят оставаться дома.

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