В Киеве мужчина начал стрельбу из автомата

В Киеве мужчина начал стрельбу из автомата5
- 18.04.2026, 17:35
- 10,862
Полиция проводит операцию по задержанию.
Мужчина с автоматом открыл стрельбу по людям в районе Демеевка в украинском Киеве. Его уже преследует полиция, пишет unian.net.
На некоторых обнародованных в Сети кадрах видно, как стрелок в гражданской одежде бежит по улице и стреляет в случайных прохожих.
В полиции подтвердили факт происшествия. По предварительной информации, один человек погиб, есть раненые. Количество пострадавших уточняется.
Сообщается, что полиция проводит спецоперацию по задержанию стрелка, на место происшествия направлены наряды полиции и спецподразделение КОРД.
Жителей Демеевки просят оставаться дома.