В Беларусь привезли электрокары, которые стоят меньше $8,5 тысяч

В Беларусь привезли электрокары, которые стоят меньше $8,5 тысяч18
- 18.04.2026, 17:48
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Фотофакт.
Официальный дилер FAW Bestune в Беларуси «ФелОкт-сервис» привез обновленный ситикар Bestune Xiaoma. В прошлом году компания уже представляла такие машины, позиционируя их как вариант и для обычных граждан, и для многочисленных служб доставки, пишет office life.
Микроэлектрокар в длину всего 3000 мм, а шириной — около полутора метров. Но, несмотря на размеры, машина рассчитана на четырех человек.
Под капотом — электромотор от компании Shuanglin мощностью 27 или 41 л.с. в зависимости от версии. Максимальная скорость — 100 км/ч, а запас хода на одной зарядке обещают от 170 до 222 км в зависимости от емкости батареи.
Важная особенность Xiaoma — возможность зарядки от стандартной бытовой розетки, а средний расход энергии составляет 8,8 кВт⋅ч на 100 км, т. е. около 3,5 рубля на сотню километров.
Ограниченную партию необычных электромобилей продают за 23,9 тыс. рублей. На машину предусмотрена заводская гарантия на 2 года или 60 тыс. км. В целом же такие электрокары будут стоить от 25,9 тыс. рублей.