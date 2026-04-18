Мадьяр требует перевыборов на одном из округов 3 18.04.2026, 18:59

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На нем «Фидес» выставил полного тезку будущего премьера Венгрии.

Лидер партии-победительницы парламентских выборов в Венгрии «Тиса» Петер Мадьяр требует перевыборов в одномандатном округе, где, по его убеждению, политсила проиграла исключительно из-за подставного кандидата с таким же именем — Петер Мадьяр.

Как сообщает «Европейская правда», с таким призывом он выступил в субботу, 18 апреля.

Мадьяр призвал к перевыборам во 2-м округе в медье Ваш у границы с Австрией, где победил кандидат партии Виктора Орбана «Фидес», опередив представителя «Тисы» на 258 голосов.

По его словам, кандидат «Тисы» Виктория Стромпова не смогла выиграть именно из-за присутствия в бюллетене формально независимого кандидата по имени Петер Мадьяр, связанного с «Фидес».

За «фальшивого Мадьяра» проголосовали более 900 избирателей, и политик уверен, что в большинстве случаев это были сторонники «Тисы», введенные в заблуждение совпадением имен.

Мадьяр назвал ситуацию «российскими методами в самой циничной форме» и требует назначить повторное голосование в округе.

Отмечается, что этот «подставной» кандидат почти не вел публичной кампании, не проживает в городе Шарвар (административном центре округа) и работает в Австрии. До удаления своих страниц в соцсетях он публиковал фотографии с ведущими представителями «Фидес», включая Орбана. Кроме того, 15 марта его заметили на провластной демонстрации, хотя к тому моменту он уже числился «независимым кандидатом», пишет 444.

Напомним, в Венгрии продолжается подсчет голосов зарубежных избирателей и тех, кто голосовал не по месту регистрации.

Партии «Тиса» прогнозируют 141 мандат в парламенте, даже если результаты по оставшимся конкурентным округам не изменятся в ее пользу.

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