Стрелка в Киеве ликвидировали

Стрелка в Киеве ликвидировали7
- 18.04.2026, 18:26
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Количество жертв нападавшего уточняется.
В Киеве произошла стрельба с захватом заложников в одном из супермаркетов. Нападавший был ликвидирован во время штурма, проведенного спецподразделением КОРД. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По его словам, злоумышленник укрылся в магазине, где взял людей в заложники и открыл огонь. Во время попытки задержания он ранил полицейского. Перед штурмом с ним пытались вести переговоры, однако это не дало результата.
«Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот взял людей в заложники и стрелял в полицейского во время задержания. Количество жертв уточняется. Есть погибшие и раненые», — сообщил Клименко.
По данным медиков, в результате стрельбы погибли два человека, еще пятеро получили ранения, среди них ребенок — все пострадавшие госпитализированы. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что один из раненых — охранник супермаркета, в котором произошел инцидент.