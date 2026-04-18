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Стрелка в Киеве ликвидировали

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  • 18.04.2026, 18:26
  • 10,544
Стрелка в Киеве ликвидировали

Количество жертв нападавшего уточняется.

В Киеве произошла стрельба с захватом заложников в одном из супермаркетов. Нападавший был ликвидирован во время штурма, проведенного спецподразделением КОРД. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, злоумышленник укрылся в магазине, где взял людей в заложники и открыл огонь. Во время попытки задержания он ранил полицейского. Перед штурмом с ним пытались вести переговоры, однако это не дало результата.

«Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот взял людей в заложники и стрелял в полицейского во время задержания. Количество жертв уточняется. Есть погибшие и раненые», — сообщил Клименко.

По данным медиков, в результате стрельбы погибли два человека, еще пятеро получили ранения, среди них ребенок — все пострадавшие госпитализированы. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что один из раненых — охранник супермаркета, в котором произошел инцидент.

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