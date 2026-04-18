Рютте ответил, выведет ли Трамп США из НАТО 7 18.04.2026, 18:00

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Марк Рютте

Фото: Getty Images

Генсек подчеркнул, что Альянсу необходима более сильная Европа.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает маловероятным выход США из Альянса, однако подчеркивает необходимость его усиления.

Об этом он заявил в интервью Welt am Sonntag.

Заявление прозвучало на фоне регулярной критики со стороны президента США Дональд Трамп, который выражает недовольство действиями союзников по блоку. По словам Рютте, он не видит предпосылок для выхода Вашингтона из НАТО, хотя понимает разочарование американского лидера позицией отдельных стран-членов.

Генсек подчеркнул, что Альянсу необходима «более сильная Европа в рамках более сильного НАТО». Он призвал наращивать оборонный потенциал и активнее инвестировать в оборонную промышленность, отметив, что это важно для обеспечения безопасности и сдерживания угроз.

Рютте также отметил ключевую роль США в системе безопасности Европы, подчеркнув, что американский «ядерный зонтик» остается основным гарантом защиты континента. При этом он добавил, что ядерные силы Франции и Великобритании также вносят вклад в общую систему сдерживания.

По его словам, ядерное сдерживание остается важным элементом коллективной обороны НАТО наряду с обычными вооружениями, противоракетной обороной, а также космическими и кибервозможностями.

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