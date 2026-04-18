«Сейчас у Лукашенко новый бзик» 12 18.04.2026, 19:11

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Мигранты не спешат помогать диктатору замещать дефицит рабочих рук.

Почему Лукашенко все чаще называет белорусов «бездельниками» и рассуждает о их замене мигрантами?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным блогером и бывшим политзаключенным Дмитрием Козловым («Серым котом»):

— Что касается населения, то, как говорится, если бы жить было хорошо, то люди бы ехали и в регионы, и в село, и в Беларусь вообще. Но мы не видим, чтобы сюда ехали мигранты.

Европу и США они просто атакуют, а в Беларусь никто не идет. Из Беларуси уехало, наверное, около миллиона человек, причем это в основном квалифицированные люди, которые могут найти себя в Европе. Это средний класс, это преподаватели, это строители, это врачи — такие люди, которые нужны Беларуси, а здесь их нет. Поскольку я из Витебской области, я в основном отслеживаю статистику по этому региону: с 2016 года по 2026-й, за последние 10 лет, в шести районах Витебской области население сократилось на 30%, а у половины районов — на 25%. То есть идет снижение, вымирание, кто-то пытается перебраться в Минск.

Лукашенко решил заместить белорусов мигрантами, призвать пакистанцев — известный случай, но пакистанцы не приехали. Если бы страна была действительно успешной и, как показывают БТ, ОНТ, у нас рост по 25% ВВП каждый год, то разве такое могло бы быть?

Если посмотреть в том же Вильнюсе, где я нахожусь, то индусы, пакистанцы, доставка еды Bolt — там фактически одни мигранты. То есть тут они себя чувствуют прекрасно. А в Беларусь даже пакистанцы отказались ехать. Сейчас новый бзик, они хотят завезти северных корейцев.

Не знаю, насколько это получится. Возможно, северные корейцы и увидят какие-то перспективы в Беларуси по сравнению с тем, что у них там, но, честно говоря, я бы даже в этом сомневался. Мы посмотрим, что из этого получится.

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