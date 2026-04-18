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Время поджимает Трампа

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  • 18.04.2026, 19:46
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Время поджимает Трампа

На президента США давят его сторонники.

Продолжающийся конфликт между США и Ираном, инициированный президентом Дональд Трамп, приводит к росту цен на энергоносители и вызывает обеспокоенность среди республиканцев в Сенате.

Как сообщает Politico, часть законодателей от Республиканской партии пытается подтолкнуть Белый дом к завершению военных действий. Некоторые сенаторы уже заявили, что могут отказаться поддерживать продолжение операции против Ирана после 60 дней конфликта, если администрация не представит четкий план дальнейших действий.

«Надеюсь, что мы выработаем стратегию выхода, чтобы завершить войну, сохранить наши интересы безопасности и снизить стоимость бензина», — заявил сенатор Джош Хоули, подчеркнув, что «время идет».

Даже представители руководства республиканцев предупреждают: если администрация рассчитывает на одобрение Конгрессом дополнительных десятков миллиардов долларов на финансирование войны, необходимо заранее представить ясную стратегию.

«Наши члены будут очень заинтересованы в том, какие шаги будут предприняты дальше», — отметил лидер большинства в Сенате Джон Тьюн.

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