Экс-помощник госсекретаря США предостерег администрацию Трампа от сближения с Лукашенко 4 18.04.2026, 20:38

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Дэвид Крамер

Дэвид Крамер напомнил, что режим всегда обманывал Запад.

Исполнительный директор Института Джорджа Буша-младшего Дэвид Крамер, который в 2006 году был помощником государственного секретаря США, считает, что последние события в Беларуси и в американо-белорусских отношениях требуют внимания, даже несмотря на то, что мир сейчас сосредоточен на Ближнем Востоке.

В своей статье «Не стоит торопиться с Беларусью», опубликованной на сайте Президентского центра Джорджа Буша-младшего, где он занимает должность вице-президента, Дэвид Крамер проанализировал результаты и последствия переговоров американской делегации с Александром Лукашенко, отмену санкций и приглашение его в Вашингтон для участия в очередном заседании Совета мира, сообщает «Радыё Свабода».

«Прежде чем спешить с приглашением в США, администрация должна помнить, что Лукашенко — диктатор, находящийся у власти дольше всех в Европе. Он пришёл к власти на выборах в 1994 году и благодаря масштабным репрессиям и сфальсифицированным выборам убедился, что никогда не потеряет эту власть. Его зависимость от Москвы в дальнейшем управлении подорвала суверенитет и независимость Беларуси», — написал Дэвид Крамер.

Политик напомнил, что Лукашенко годами уничтожает своих оппонентов и критиков, сажает в тюрьмы представителей оппозиции, чтобы они не могли бросить ему вызов, фальсифицирует выборы, жестко преследует протестующих против поддельных результатов выборов 2020 года, организовал миграционный кризис на границах Европейского союза, сыграл ключевую роль в полномасштабном вторжении России в Украину, насильственно выдворял белорусов из страны после их освобождения из тюрьмы и продолжает осуществлять гибридные атаки против европейских соседей.

«Администрация Трампа, возможно, пытается отдалить Лукашенко от Путина и России, но она должна понимать, что Лукашенко десятилетиями обманывал и Россию, и Запад, выбирая сторону, которая предлагает ему лучшую сделку. Он остаётся у власти благодаря поддержке Путина, что делает его зависимым от российского коллеги», — отметил он.

Дэвид Крамер считает, что администрации США не следует спешить с нормализацией отношений с режимом Лукашенко, особенно учитывая тот факт, что Международный уголовный суд в Гааге официально начал расследование предполагаемых преступлений против человечности, совершённых Лукашенко и его силовыми структурами против политических оппонентов.

«Обеспечение свободы людей, которые никогда не должны были находиться в тюрьме, — это хорошее дело. Коул заслуживает похвалы за свои усилия. Частичная отмена санкций США, введённых для их освобождения, является уместной. Но не стоит забывать, что человек, который освободил этих людей, — это тот же самый человек, который посадил их в тюрьму. Администрации США следует дважды подумать, прежде чем приглашать в страну диктатора Европы», — заявил Дэвид Крамер.

После нескольких раундов переговоров с американской делегацией во главе с Джоном Коулом Лукашенко в целом освободил около 500 политических заключённых, большинство из которых были высланы властями Беларуси в Литву или Украину без паспортов.

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