В Татарстане отчитали чиновницу, выступившую на русском языке 16 18.04.2026, 21:01

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Видеофакт.

В Госсовете Татарстана разгорелся скандал из-за русского языка. Несколько депутатов подвергли жёсткой критике заместителя министра культуры Юлию Адгамову.

Повод для заседания был значимым — Татарстан готовился отметить 140-летие со дня рождения поэта Габдуллы Тукая.

Тон обсуждению задал лидер республиканских коммунистов Хафиз Миргалимов. Политика возмутил сам факт того, что доклад делался на русском языке. Свою позицию он эмоционально изложил на татарском.

В Татарстане раскритиковали чиновницу, не сумевшую выступить на татарском языке pic.twitter.com/Bfo7yRNlAM — Сharter97.org (@charter_97) April 18, 2026

«Минкульт такое важное событие организует — ни одного слова на татарском нет, — возмутился парламентарий. — Габдулла Тукай — это наш Пушкин, это наша культура. На его стихах мы выросли. Ни одного татарского слова не сказали! Так же нельзя — у нас же двуязычие!»

Позже к нему присоединился единоросс Азат Хамаев. Его претензия к чиновнице прозвучала еще более резко. Докладчица, по его мнению, «ни одного слова по-татарски не знает и не научится». После этого политик задал вопрос: почему даже слайды к презентации не были переведены на государственный язык республики? Кроме того, парламентарий усмотрел неуважение в том, что столь важную тему представляла не глава ведомства, а ее заместитель.

«Такое неуважение к такому мероприятию — 140-летию. Надо, чтобы министр выступала», — заявил Хамаев.

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