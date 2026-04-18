В минском метро на камере видеонаблюдения появились шипы 5 18.04.2026, 21:29

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Зачем они нужны?

В Минском метрополитене рассказали, зачем на камеру видеонаблюдения установили шипы, пишет агентство «Минск-Новости».

Пассажиры метро в Минске обратили внимание на появление металлических шипов на камере видеонаблюдения у входа на станцию «Октябрьская».

Ранее на этом месте часто видели голубей. Но после того, как камеру снабдили металлическими шипами, голуби исчезли.

В Минском метрополитене назвали это вынужденной мерой в связи с необходимостью обеспечивать безопасность и соблюдать санитарные нормы. Так как птицы, садившиеся на видеокамеру, заслоняли обзор и пачкали технику. Да и сами пассажиры ранее обращались к руководству из-за наличия птиц, негативно влияющих на санитарное состояние данного оживленного места в метрополитене.

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