В минском метро на камере видеонаблюдения появились шипы

В минском метро на камере видеонаблюдения появились шипы5
- 18.04.2026, 21:29
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Зачем они нужны?
В Минском метрополитене рассказали, зачем на камеру видеонаблюдения установили шипы, пишет агентство «Минск-Новости».
Пассажиры метро в Минске обратили внимание на появление металлических шипов на камере видеонаблюдения у входа на станцию «Октябрьская».
Ранее на этом месте часто видели голубей. Но после того, как камеру снабдили металлическими шипами, голуби исчезли.
В Минском метрополитене назвали это вынужденной мерой в связи с необходимостью обеспечивать безопасность и соблюдать санитарные нормы. Так как птицы, садившиеся на видеокамеру, заслоняли обзор и пачкали технику. Да и сами пассажиры ранее обращались к руководству из-за наличия птиц, негативно влияющих на санитарное состояние данного оживленного места в метрополитене.