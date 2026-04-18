Россия как проситель 7 Константин Эггерт

18.04.2026, 22:30

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Такая радость не снилась ни императорам, ни Мао Цзэдуну.

Си Цзиньпин не будет лично консультироваться и координировать позиции с Владимиром Путиным перед своей встречей с Дональдом Трампом. Американский президент, как ожидается, посетит Китай 14-15 мая, а российский диктатор предположительно приедет туда же на неделе, которая начнется 18 мая.

Взаимные претензии Вашингтона и Пекина

Президент США прибудет в Китай как противник, но противник уважаемый. Глава экономической сверхдержавы номер один посетит экономическую сверхдержаву номер два. Объем торговли между двумя странами - почти 600 миллиардов долларов. Почти все это - промышленная продукция разной степени технологической сложности.

Трамп приедет говорить с Си прежде всего об избежании торговых и тарифных войн между двумя странами и о прекращении поддержки иранского режима Пекином. Для китайского лидера важнейшей будет тема прекращения американо-израильской войны против Ирана, стабилизации Ближнего Востока и возобновления поставок энергоносителей из региона. Ведь китайская экономика очень сильно зависит именно от ближневосточной нефти.

Ясно, что большого доверия между Си и Трампом нет, и едва ли оно возникнет. Но ясно также, что для китайской верхушки не существует другого варианта, кроме как в который раз за последние полвека договариваться с американцами - и по экономическим, и по военно-стратегическим причинам. При всей взаимозависимости двух экономик, Китай и в финансово-экономическом, и в военно-стратегическом отношении объективно слабее Америки.

Неравный диалог Си и Путина

В год 25-летия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР московская и пекинская пропаганда трубят о «четверти века». Контакты двух диктаторов действительно беспрецедентно частые.

С момента избрания Си Цзиньпина в 2013 году председателем Китайской Народной Республики он посетил Россию 11 раз. Путин за это время побывал в Китае 13 раз. Для обоих политиков эти поездки включали как чисто двусторонние визиты (во время которых, как правило, и решаются главные вопросы), так и участие в саммитах (например, Шанхайской организации сотрудничества) и протокольных мероприятиях, связанных с различными годовщинами Второй мировой войны.

Разумеется, даже короткие встречи лицом к лицу всегда важны. Однако важно понимать, что это встречи неравноправных партнеров. Особенно после 24 февраля 2022 года - дня начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Именно тогда Путин сознательно поставил Россию в зависимость от Китая, чтобы обеспечить стабильное финансирование войны против соседней страны.

Российско-китайский товарооборот за прошлый год составил около 230 миллиардов долларов, причем взаимный экспорт и импорт делится приблизительно поровну. Но, как говорится, есть нюанс: в Китай из России вывозится сырье, прежде всего нефть, а ввозятся автомобили, бытовая техника, компьютеры и средства связи. При этом скидки на российскую нефть доходили до 30, а то и 40 процентов.

Вдобавок Китай сегодня - один из главных для России каналов получения продукции двойного назначения, находящейся под западными санкциями. Объем ее поставок оценивается независимыми западными экспертами в четыре миллиарда долларов. Не будет преувеличением сказать, что без помощи КНР Россия попросту не смогла бы воевать против Украины.

Ошибка Трампа и его команды

Периодически возникающие у администрации Трампа надежды «оторвать» Россию от Китая за счет уступок Путину по Украине абсолютно беспочвенны. Они выдают непонимание политических целей и психологии как российского, так и китайского режимов.

Цель Путина - либо установить в Киеве марионеточный режим (хотя, думаю, даже он сегодня понимает невозможность такого исхода), либо разрушить украинское государство через длительную войну на истощение. Даже самые циничные сторонники «реальной политики» в Вашингтоне такой подарок Кремлю не сделают. Да и не смогли бы, даже если бы захотели. А Путин на меньшее не согласен и ясно это продемонстрировал за последний год. Несмотря на все усилия Трампа вовлечь его хоть в какой-то «мирный процесс», Кремль отказывается серьезно обсуждать с представителями украинского президента Владимира Зеленского что-либо, кроме унизительных односторонних уступок, равносильных капитуляции. В этих условиях без помощи Китая Путину никак не обойтись.

Си Цзиньпин это понимает. Ему нужна максимально долго зависимая от Китая Россия. Если она проиграет войну, то вариант падения режима Путина и прихода к власти людей, готовых идти на нормализацию отношений с США и Европой, нельзя исключить. В этих условиях готовность Москвы заметно дистанцироваться от Пекина в качестве части платы, например, за снятие санкций и возвращение в «большую семерку» - вполне реальный вариант развития событий. И он совершенно не устраивает китайское политбюро.

Однако и решающая победа России над Украиной Пекин тоже не устраивает. Это, во-первых, придаст уверенности Кремлю. А, во-вторых, через какое-то время часть западной элиты может решить, что придется принимать Россию такой, какая она есть, и начнет постепенно восстанавливать отношения с российским режимом. В этом случае Москва может сильно изменить тональность общения с Китаем, причем не в лучшую для него сторону.

Так что нынешняя ситуация затяжной войны китайскую верхушку устраивает полностью. Россия как проситель и младший партнер Китая - такая радость не снилась ни императорам, ни Мао Цзэдуну.

Поэтому Си Цзиньпин, конечно, проинформирует Путина о своих беседах с Трампом. Но не более того.

Константин Эггерт, «Немецкая волна».

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