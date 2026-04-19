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Журналисты узнали новые подробности о стрелке в Киеве

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  • 19.04.2026, 4:33
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Журналисты узнали новые подробности о стрелке в Киеве

Он поддерживал оккупантов.

Террорист, который расстрелял людей в Киеве, был военным пенсионером и имел антисемитские взгляды, сообщает Телевидение Торонто со ссылкой на анализ его OSINT-отделом неофициальных баз данных.

Согласно неофициальным данным, Дмитрий Васильченков родился в Москве, но имел украинское гражданство.

Он постоянно проживал в Бахмуте, хотя в период с 2015 по 2017 год временно проживал в России, в частности в Рязани. Во время пребывания в России он пользовался российским номером телефона и стал клиентом российских банков, отметили журналисты.

Позже Васильченков вернулся в Украину, поселившись в Киеве, на Демеевке, недалеко от места, где он совершил нападение. В OSINT-отделе Телевидения Торонто нашли его аккаунт в Facebook, который был активным с 2016 по 2019 годы. На странице под псевдонимом Бахмут В.Д.В. он публиковал антиукраинские и антисемитские материалы, призывая к силовым акциям «зачистки» общества, ссылаясь на методы Адольфа Гитлера.

Васильченков также не признавал легитимность Украины, употребляя термины вроде «так называемая Украина», и сожалел, что террорист Игорь Гиркин «не уничтожил Бахмут полностью» в 2014 году, говорится в расследовании.

Васильченков, как военный пенсионер, выиграл несколько судебных дел против Пенсионного фонда Украины в 2023—2024 годах, добившись повышения пенсии на 2 тысячи гривен. Кроме того, в феврале 2024 года он был освобожден от уголовной ответственности за умышленное нанесение телесных повреждений, поскольку помирился с жертвой, добавили журналисты.

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