WSJ: Трамп отказался от идеи захватить остров Харк в Иране 15 19.04.2026, 8:07

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Дональд Трамп

Названа причина.

Президент США Дональд Трамп не поддержал идею захватить остров Харк в Иране, так как он опасался значительных потерь среди американских солдат.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В материале издания описан подробный разбор, что происходило за кулисами в администрации Трампа уже во время войны с Ираном, как лидер реагировал на потери США и почему делал те или иные заявления.

Источники рассказали, что Трамп испытывает страх перед отправкой войск в опасные зоны, где некоторые из них получат ранения, а некоторые и вовсе не вернутся домой. Собственно, как это было и с другими президентами, решившими участвовать в войнах.

Продолжая контекст страха WSJ пишет, что Трамп «сопротивлялся отправке американских солдат для захвата острова Харк», который является отправной точкой для 90% иранского экспорта нефти.

Хотя ему и говорили, что миссия увенчается успехов и захват территории обеспечит США доступ к проливу, но он опасался неприемлемо больших потерь среди американцев.

«Они станут легкой мишенью», - сказал Трамп, которого процитировали собеседники The Wall Street Journal.

Также источники рассказали, что Трамп несколько часов кричал на своих помощников, когда узнал, что в Иране был сбит американский самолет, а двое летчиков пропали без вести. Он требовал, чтобы военные немедленно отправились за ними.

По словам собеседников, в его голове постоянно крутились образы иранского кризиса с заложниками 1979 года - одного из крупнейших провалов международной политики президентства за последнее время.

Добавим, что за последнюю примерно неделю США и Иран ведут активные переговоры через посредников, чтобы согласовать мирную сделку.

На этой фоне представили Белого дома сказали изданию, что по их мнению, прорыв в переговорах с Ираном может быть достигнут в ближайшие дни. Они говорят, что Вашингтон рассматривает возможность дальнейших переговоров в Пакистане.

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