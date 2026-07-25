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Литва и Латвия запретили Фицо лететь на парад в Москву через их территорию

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Литва и Латвия запретили Фицо лететь на парад в Москву через их территорию
Роберт Фицо

Что планирует сделать словацкий премьер?

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Литва и Латвия запретили пролет его самолета через их территорию в Москву на парад 9 мая.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на видеобращение чиновника в Facebook.

«Литва и Латвия уже сообщили нам, что не разрешат пролет через свою территорию по пути в Москву», - сказал словацкий премьер.

Он добавил, что для своего рейса найдет другой маршрут, отметив, что подобную схему уже применял годом ранее, когда его «торпедировала Эстония».

Стоит напомнить, что в 2025 году Фицо тоже приезжал в Россию на «празднование» 9 мая, а также встречался с главой Кремля Владимиром Путиным. Кроме того, тогда в Москве был еще и президент Сербии Александр Вучич. Они оба были единственными гостями из Европы в России на уровне глав государств.

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