Литва и Латвия запретили Фицо лететь на парад в Москву через их территорию 9

6,400

Роберт Фицо

Что планирует сделать словацкий премьер?

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Литва и Латвия запретили пролет его самолета через их территорию в Москву на парад 9 мая.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на видеобращение чиновника в Facebook.

«Литва и Латвия уже сообщили нам, что не разрешат пролет через свою территорию по пути в Москву», - сказал словацкий премьер.

Он добавил, что для своего рейса найдет другой маршрут, отметив, что подобную схему уже применял годом ранее, когда его «торпедировала Эстония».

Стоит напомнить, что в 2025 году Фицо тоже приезжал в Россию на «празднование» 9 мая, а также встречался с главой Кремля Владимиром Путиным. Кроме того, тогда в Москве был еще и президент Сербии Александр Вучич. Они оба были единственными гостями из Европы в России на уровне глав государств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com