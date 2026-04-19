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Трамп созвал срочное совещание из-за ультиматума Ирана

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  • 19.04.2026, 8:25
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Трамп созвал срочное совещание из-за ультиматума Ирана

Возникла вероятность новой эскалации.

Президент США Дональд Трамп созвал срочное заседание в ситуационной комнате Белого дома, поскольку существует угроза возобновления войны с Ираном уже через несколько дней.

Об этом сообщает Axios.

Утром 18 апреля Трамп собрал ключевых чиновников в Белом доме. Там были вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и министр войны Пит Хегсет.

Поводом для срочного совещания стало заявление Тегерана о закрытии Ормузского пролива и атаках на суда. Это произошло менее чем через сутки после оптимистичных прогнозов Трампа о возможности сделки.

Срок действия режима прекращения огня истекает через три дня. По словам американских чиновников, если в ближайшее время не будет дипломатического прорыва, масштабные боевые действия могут возобновиться уже на следующей неделе.

«Иран немного разозлился... они хотели снова закрыть пролив. Но эта страна не может нас шантажировать», - позже сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Несмотря на эскалацию в проливе, источники отмечают, что сторонам удалось достичь определенного прогресса в вопросах иранской ядерной программы, в частности относительно запасов обогащенного урана. Сейчас Тегеран рассматривает новые предложения США, переданные через посредничество Пакистана.

Трамп отметил, что Вашингтон продолжает переговоры и до конца дня станет понятно, будет ли подписано соглашение. Ключевую роль в посредничестве играет командующий армии Пакистана Асим Мунир, который на этой неделе посетил Тегеран.

«Высший совет национальной безопасности Ирана заявил в субботу, что США представили новые предложения во время переговоров, и Иран их рассматривает, но еще не ответил», - добавило издание.

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