«А сами врачи в курсе, что они столько зарабатывают?» 11 19.04.2026, 8:58

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Белорусов возмутили официальные «данные» о зарплатах медиков.

Профсоюзы недавно озвучили данные по средним зарплатам медиков, которые у них были в 2025 году. Эти цифры вызвали весьма активное обсуждение самих работников этой сферы, пишет «Зеркало».

По итогам 2025 года средняя зарплата работников здравоохранения составила 2 216,7 рубля, ранее озвучили на заседании президиума Беларусского профсоюза работников здравоохранения при подведении итогов выполнения отраслевого соглашения с Минздравом. Скорее всего, это сумма до уплаты налогов и страховых взносов (это минимум 14%).

Как сообщалось, зарплаты медиков продолжили расти. Средний доход врачей достиг 4 006,5 рубля, увеличившись за год на 12,1%. У среднего медперсонала зарплата составила 2075 рублей — рост на 15,5%. В целом по отрасли прибавка оказалась еще выше — почти 18%.

Медработники тем временем отреагировали на эту новость. Вот что они говорят о своих зарплатах:

«Врач-неонатолог — 2640 рублей, и это считается нормальной зарплатой».

«Почему никто не говорит о санитарках? Или это уже не медперсонал?»

«А сами врачи в курсе, что они столько зарабатывают?»

«Медицинская сестра на ставку получает около 1200 рублей».

«Чтобы заработать 2000 рублей, нужно буквально жить на работе и брать ночные смены».

«Медсестра со стажем 25 лет и дополнительной нагрузкой получает около 1300 рублей на руки».

«Фельдшер скорой помощи с большим количеством смен зарабатывает примерно 2200 рублей».

«Средний медперсонал получает 1000−1200 рублей, все остальное — только за переработки».

«Санитарка с окладом 330 рублей в итоге получает около 650 рублей на руки».

«Фельдшер в сельской местности — примерно 950 рублей в месяц».

«Чтобы получать больше, приходится работать на 1,5−2 ставки, а это до 300 часов в месяц».

«Медсестра с 35-летним стажем получает около 1200−1400 рублей».

«Помощник врача зарабатывает меньше 1000 рублей, где обещанные высокие зарплаты?»

«На практике зарплаты в медицине сильно завышают — в реальности все намного ниже».

«Даже в Минске почасовая оплата у медперсонала получается очень небольшой».

«Санитарки получают 700−900 рублей за тяжелую работу».

«На одну ставку таких зарплат нет — только если брать полторы или две ставки».

«Многие медики подтверждают: заявленные цифры не соответствуют реальности».

«Чтобы получить около 2000 рублей, нужно брать дополнительные смены и перерабатывать».

«Большинство работников медицины говорят, что их реальные доходы значительно ниже заявленных».

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