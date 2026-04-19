В российском Таганроге ракеты попали в важный военный завод 4 19.04.2026, 9:20

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Горит предприятие по производству боевых дронов.

Под утро 19 апреля российский город Таганрог атаковали ракеты, в результате чего поднялся пожар на местном производстве.

По предварительной информации, в результате ракетного удара в Таганроге пылает Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ). Соответствующую информацию обнародовали OSINT-каналы, пишет «Фокус».

О взрывах в Таганроге сообщили около 04:45 часов. Сообщалось, что город под ракетным ударом, после которых над ним поднялся столб дыма. Масштабный пожар был зафиксирован в одном из районов.

После анализа OSINT-аналитики рассказали, что атакованное предприятие — Таганрогский автомобильный завод.

«Таганрог, Ростовская область, вероятно, был атакован ТаГАЗ, местные также писали об этом», — говорится в сообщении.

Как рассказывают аналитики, ТагАЗ — бывшая российская компания, которая собирала легковые и грузовые автомобили различных марок. Однако в последние годы из-за финансовых трудностей на предприятии начали изготавливать беспилотники для российской армии.

«Также напомним что на территории ТагАЗа расположено ООО «Атлант Аэро», которое выпускает ударно-разведывательные дроны «Молния» и комплектующие части для дронов типа «Орион», — отметили аналитики.

Exilenova+ | на территории завода действует ООО "Атлант Аэро"

Официальной информации о поражении объекта на момент публикации не поступало.

Напомним, в ночь на 19 апреля беспилотники атаковали Краснодарский край РФ: пожар поднялся в районе морского порта, взрывы прогремели в Ейске, Сочи и Геленджике.

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