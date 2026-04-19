Последняя игра Лукашенко: молодые белорусы получили сигнал 44 Телеграм-канал «Сито Сократа»

19.04.2026, 19:36

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Диктатор развязал скрытую мобилизацию, которая может стать для него фатальной.

На фоне затянувшейся войны РФ против Украины и непрекращающегося давления со стороны Москвы, подпись Александра Лукашенко под указом о призыве офицеров запаса на 2026 год выглядит не просто «плановым мероприятием», а тревожным симптомом. Официальный Минск, облачившись в мантию миротворца, продолжает тихую, но настойчивую милитаризацию, за которой проглядывает тень Кремля и страх перед «вторым фронтом».

Официальная версия Минска гласит: армии нужны «первичные офицерские должности», а Беларуси необходим надежный мобилизационный резерв. На первый взгляд как бы стандартная бюрократическая процедура. Однако дьявол, как всегда, скрыт в деталях. Призыв мужчин до 27 лет, которые успешно избегали казармы благодаря военным кафедрам вузов, выглядит попыткой закрыть кадровые дыры белармии образованной, технически подкованной молодежью.

В нынешних реалиях, когда технологичность войны вышла на новый уровень, «пиджаки» становятся критическим ресурсом. Это не просто «заполнение клеток» в штатном расписании, а попытка создать жизнеспособный костяк для армии, которая в любой момент может получить приказ о боевом развертывании.

Невозможно анализировать военные телодвижения Минска в отрыве от Москвы. Россия, чьи потери в живой силе на пятом году вторжения в Украину достигли критических отметок, остро нуждается в ресурсах. И если не в прямом участии белорусских солдат в штурмах, то как минимум в создании постоянной угрозы на северных границах Украины и восточных рубежах НАТО.

Роль России здесь двояка. Белорусская армия де-факто интегрирована в российскую военную машину. Подготовка резервистов походит на инвентаризацию активов, которыми распоряжается не столько Минск, сколько Генштаб РФ.

Также есть тема политического бартера. Каждое «рутинное» учение или призыв представляет взнос в копилку лояльности. Лукашенко платит за экономическую поддержку 2020-х годов «живым товаром» и инфраструктурой.

В белорусском обществе все чаще звучит термин «скрытая мобилизация». Призыв офицеров запаса просто идеальный инструмент для ее проведения без объявления военного положения. Эти люди на позициях командиров взводов и рот. Подготовив их сегодня, завтра режим сможет за считанные дни «нарастить мясо» на этот скелет, призвав тысячи рядовых.

Главный риск заключается в том, что логика войны часто сильнее логики диктатора. Лукашенко мастерски «петлял» годами, но в 2026 году пространство для маневра сжалось до размеров танковой колеи. Призывая молодежь, он ставит на кон социальную стабильность. Если эти резервисты окажутся втянуты в «российскую авантюру» за пределами границ Беларуси, хрупкий общественный договор, основанный на лозунге «абы не было вайны», окончательно рассыплется.

По итогу призыв-2026 не про оборону Брестской крепости. Это про страхование рисков Кремля и подготовку к сценарию, где Беларусь перестает быть «балконом» и становится плацдармом.

Для молодых белорусов данный указ, как сигнал о том, что статус-кво «моя хата с краю» больше не гарантирует безопасности.

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