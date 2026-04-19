Как война сделала женщин опорой Украины

Как война сделала женщин опорой Украины1
- 19.04.2026, 9:59
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Около 100 тысяч женщин служат в ВСУ.
Украина становится примером того, как война радикально меняет роль женщин в обществе, армии и экономике. Сегодня женщины не только поддерживают страну в тылу, но и служат на фронте, участвуют в восстановлении государства и фактически удерживают социальную систему, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Около 100 тысяч женщин служат в Вооруженных силах Украины, из них примерно 5,5 тысячи находятся на передовой — в роли пехотинцев, медиков, операторов дронов, водителей и разведчиков. После реформ 2018 года женщины получили полный доступ к боевым должностям и военному образованию, и их доля в военной системе продолжает расти.
Однако основная часть вклада женщин связана с тылом. Они составляют ядро гуманитарных организаций, эвакуируют гражданских, помогают переселенцам и обеспечивают армию необходимыми ресурсами. Одновременно они несут «двойную нагрузку» — работу и уход за детьми и пожилыми в условиях массовой мобилизации мужчин.
В условиях дефицита рабочей силы женщины все чаще осваивают технические профессии — от машинистов до специалистов транспорта. Более 900 женщин уже прошли государственные программы переобучения и быстро нашли работу.
Индивидуальные истории подчеркивают масштаб изменений: женщины становятся командирами, волонтерами и лидерами местных сообществ, принимая решения в условиях угрозы жизни.
Исследования показывают, что большинство украинских женщин хотят оставаться в стране или возвращаться домой, а экономическая стабильность становится ключевым фактором будущей миграции.
Эксперты отмечают: женщины в Украине — это не символ жертвенности, а ключевая сила сопротивления и восстановления страны.