Как война сделала женщин опорой Украины 1 19.04.2026, 9:59

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Около 100 тысяч женщин служат в ВСУ.

Украина становится примером того, как война радикально меняет роль женщин в обществе, армии и экономике. Сегодня женщины не только поддерживают страну в тылу, но и служат на фронте, участвуют в восстановлении государства и фактически удерживают социальную систему, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Около 100 тысяч женщин служат в Вооруженных силах Украины, из них примерно 5,5 тысячи находятся на передовой — в роли пехотинцев, медиков, операторов дронов, водителей и разведчиков. После реформ 2018 года женщины получили полный доступ к боевым должностям и военному образованию, и их доля в военной системе продолжает расти.

Однако основная часть вклада женщин связана с тылом. Они составляют ядро гуманитарных организаций, эвакуируют гражданских, помогают переселенцам и обеспечивают армию необходимыми ресурсами. Одновременно они несут «двойную нагрузку» — работу и уход за детьми и пожилыми в условиях массовой мобилизации мужчин.

В условиях дефицита рабочей силы женщины все чаще осваивают технические профессии — от машинистов до специалистов транспорта. Более 900 женщин уже прошли государственные программы переобучения и быстро нашли работу.

Индивидуальные истории подчеркивают масштаб изменений: женщины становятся командирами, волонтерами и лидерами местных сообществ, принимая решения в условиях угрозы жизни.

Исследования показывают, что большинство украинских женщин хотят оставаться в стране или возвращаться домой, а экономическая стабильность становится ключевым фактором будущей миграции.

Эксперты отмечают: женщины в Украине — это не символ жертвенности, а ключевая сила сопротивления и восстановления страны.

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