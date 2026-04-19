В Беларуси собираются по-новому проводить перепись населения

В Беларуси собираются по-новому проводить перепись населения29
- 19.04.2026, 10:30
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Что изменится?
В Беларуси планируют внести изменения в правила переписи населения. Это предусмотрено планом подготовки проектов законодательных актов на 2026 год, пишет «Зеркало».
Власти намерены внести изменения, чтобы «оптимизировать процесс организации и проведения следующего раунда переписи населения».
Среди прочего чиновники хотят закрепить возможность заполнения респондентами переписных листов через специализированное программное обеспечение в интернете. Еще одна идея — снизить возраст респондентов, которые самостоятельно могут предоставлять персональные данные о себе, до 15 лет (на дату проведения переписи).
«Подготовка законопроекта позволит устранить пробелы в правовом регулировании общественных отношений, а также решить проблемные вопросы, возникающие при подготовке и проведении переписи населения», — говорится в обосновании к законопроекту.
Ранее в Белстате заявили, что перепись населения Беларуси должна пройти в октябре 2029 года. Специалисты уже начали подготовку. Например, Белстат планирует максимально использовать альтернативные источники данных и современные информационные технологии.