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В Беларуси собираются по-новому проводить перепись населения

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  • 19.04.2026, 10:30
  • 9,538
В Беларуси собираются по-новому проводить перепись населения

Что изменится?

В Беларуси планируют внести изменения в правила переписи населения. Это предусмотрено планом подготовки проектов законодательных актов на 2026 год, пишет «Зеркало».

Власти намерены внести изменения, чтобы «оптимизировать процесс организации и проведения следующего раунда переписи населения».

Среди прочего чиновники хотят закрепить возможность заполнения респондентами переписных листов через специализированное программное обеспечение в интернете. Еще одна идея — снизить возраст респондентов, которые самостоятельно могут предоставлять персональные данные о себе, до 15 лет (на дату проведения переписи).

«Подготовка законопроекта позволит устранить пробелы в правовом регулировании общественных отношений, а также решить проблемные вопросы, возникающие при подготовке и проведении переписи населения», — говорится в обосновании к законопроекту.

Ранее в Белстате заявили, что перепись населения Беларуси должна пройти в октябре 2029 года. Специалисты уже начали подготовку. Например, Белстат планирует максимально использовать альтернативные источники данных и современные информационные технологии.

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