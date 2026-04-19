В Беларуси собираются по-новому проводить перепись населения 29 19.04.2026, 10:30

9,538

Что изменится?

В Беларуси планируют внести изменения в правила переписи населения. Это предусмотрено планом подготовки проектов законодательных актов на 2026 год, пишет «Зеркало».

Власти намерены внести изменения, чтобы «оптимизировать процесс организации и проведения следующего раунда переписи населения».

Среди прочего чиновники хотят закрепить возможность заполнения респондентами переписных листов через специализированное программное обеспечение в интернете. Еще одна идея — снизить возраст респондентов, которые самостоятельно могут предоставлять персональные данные о себе, до 15 лет (на дату проведения переписи).

«Подготовка законопроекта позволит устранить пробелы в правовом регулировании общественных отношений, а также решить проблемные вопросы, возникающие при подготовке и проведении переписи населения», — говорится в обосновании к законопроекту.

Ранее в Белстате заявили, что перепись населения Беларуси должна пройти в октябре 2029 года. Специалисты уже начали подготовку. Например, Белстат планирует максимально использовать альтернативные источники данных и современные информационные технологии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com