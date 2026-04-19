Умерла одна из самых знаменитых актрис Франции 1 19.04.2026, 10:40

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Натали Бай

Фото: Getty Images

За свою полувековую карьеру Натали Бай снялась в более чем 90 фильмах.

В возрасте 77 лет умерла одна из самых уважаемых и узнаваемых актрис Франции Натали Бай. За свою почти полувековую карьеру Бай снялась в более чем 90 фильмах и стала одной из самых титулованных актрис Франции, пишет Би-би-си.

Она четыре раза удостаивалась премии «Сезар» — французского аналога «Оскара»: дважды как лучшая актриса второго плана (в 1981 и 1982 годах) и дважды как лучшая актриса (в 1983 году и 2006 году). В 1999 году она была отмечена призом за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Бай «актрисой, с которой мы любили, мечтали и росли», подчеркнув ее исключительное значение для национальной культуры.

«Мы так любили Натали Бай. Своим голосом, улыбками и скромностью она сопровождала последние десятилетия французского кинематографа, от Франсуа Трюффо до Тони Маршаль. Актриса, с которой мы любили, мечтали, росли», — написал Макрон.

О ее смерти сообщили французские СМИ со ссылкой на заявление семьи. По словам родственников, актриса ушла из жизни в своем доме в Париже вечером в пятницу, 17 апреля. У Бай было нейродегенеративное заболевание — деменция с тельцами Леви.

Актриса работала с крупнейшими французскими режиссерами и много снималась за пределами Франции.

Широкой аудитории она запомнилась ролью матери героя Леонардо Ди Каприо в фильме «Поймай меня, если сможешь» режиссера Стивена Спилберга. Одну из последних ролей Бай сыграла в фильме «Аббатство Даунтон 2» в 2022 году.

Натали Бай родилась в 1948 году в Нормандии. Столкнувшись с трудностями в обучении из-за дислексии, она оставила школу в 14 лет и отправилась в Монако изучать танец в балетной школе. Ее актерский прорыв произошел в 1970-е годы благодаря сотрудничеству с мастерами французского кинематографа и режиссерами авторского кино, такими как Франсуа Трюффо, Морис Пиала, Клод Соте и Жан-Люк Годар.

Ее называли музой Трюффо, а первый «Сезар» за лучшую женскую роль второго плана Бай получила за фильм Жан-Люка Годара «Спасай, кто может (свою жизнь)».

Отдельной страницей ее жизни стали отношения с легендой французской музыки Джонни Холлидеем, которого часто называли «французским Элвисом».

Их союз длился пять лет, а их дочь Лора Смет также стала известной актрисой. После смерти Холлидея в 2017 году Франция переживала национальный траур.

Коллеги и друзья вспоминают Бай как актрису редкой искренности и природной харизмы. Изабель Аджани назвала Бай «актрисой ослепительной спонтанности», а актер Ришар Берри отметил, что вместе с ней уходит «смех и воспоминания о начале пути».

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