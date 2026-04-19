закрыть
25 июля 2026, суббота, 11:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Полицейские убежали от стрелка во время теракта в Киеве

22
  • 19.04.2026, 10:56
  • 13,424
Полицейские убежали от стрелка во время теракта в Киеве

Министр внутренних дел Украины поручил провести расследование.

В сети появилось видео, как полицейские убежали от стрелка во время вчерашнего теракта в Киеве и оставили гражданских без защиты. Будет проведено служебное расследование.

Об этом сообщил в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

На видео, которое опубликовали очевидцы в сети, видно, как патрульные убегают, услышав звуки стрельбы.

Кроме того, полицейские оставили без защиты гражданских, в частности ребенка.

На видео также видно, как террорист выстрелил в мужчину, а несовершеннолетний мальчик пытался убежать.

Клименко уже отреагировал на инцидент.

Министр дал поручение главе Национальной полиции Украины Ивану Выговскому провести служебное расследование относительно действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ГБР.

«Служить и защищать» - не просто лозунг. Он должен быть подкреплен соответствующими профессиональными действиями. Особенно - в критические моменты, когда от этого зависят жизни людей», - подчеркнул Клименко.

Он отметил, что результаты и решения служебного расследования в кратчайшие сроки будут обнародованы Нацполицией.

Написать комментарий 22

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш