Полицейские убежали от стрелка во время теракта в Киеве 22 19.04.2026, 10:56

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Министр внутренних дел Украины поручил провести расследование.

В сети появилось видео, как полицейские убежали от стрелка во время вчерашнего теракта в Киеве и оставили гражданских без защиты. Будет проведено служебное расследование.

Об этом сообщил в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

На видео, которое опубликовали очевидцы в сети, видно, как патрульные убегают, услышав звуки стрельбы.

Кроме того, полицейские оставили без защиты гражданских, в частности ребенка.

На видео также видно, как террорист выстрелил в мужчину, а несовершеннолетний мальчик пытался убежать.

Клименко уже отреагировал на инцидент.

Министр дал поручение главе Национальной полиции Украины Ивану Выговскому провести служебное расследование относительно действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ГБР.

«Служить и защищать» - не просто лозунг. Он должен быть подкреплен соответствующими профессиональными действиями. Особенно - в критические моменты, когда от этого зависят жизни людей», - подчеркнул Клименко.

Он отметил, что результаты и решения служебного расследования в кратчайшие сроки будут обнародованы Нацполицией.

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