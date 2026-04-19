«Отец ребенка уехал за границу и никак не помогает» 69 19.04.2026, 10:59

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Иллюстративное фото

Сколько денег на жизнь нужно матерям-одиночкам?

В Threads задались вопросом, сколько денег на жизнь нужно матерям-одиночкам, которые живут с детьми. Этот пост вызвал весьма активное обсуждение, сообщает «Зеркало».

«Мамы, которые живут одни с детьми, какой у вас бюджет, работая в Беларуси? Сколько нужно, чтобы качественно обеспечить себя и своих детей?» — задались вопросом в Threads.

Вот какие комментарии оставили под постом:

«Я одна с двумя подростками, жилье свое. На нормальную жизнь без излишеств нужно около 4000 рублей, но на отдых уже не получается откладывать».

«Доход около 3,5 тысячи. Живу с сыном-подростком в своей квартире. В целом хватает, но хотелось бы жить лучше».

«Понимаю, почему сейчас многие не хотят рожать — рассчитывать приходится только на себя, а не на принцип «как-нибудь справимся».

«Отец ребенка уехал за границу и никак не помогает, повлиять на это невозможно. Уже 16 лет воспитываю сына одна — это тяжело. Желание создать семью было, но повторять этот опыт не хочу».

«На двоих такой доход выглядит хорошим, но многое зависит от расходов и уровня жизни».

«Без своей квартиры было бы гораздо сложнее — аренда съедает половину дохода».

«С одним ребенком еще можно справиться, но с двумя уже очень тяжело финансово».

«Самые большие расходы — это еда, одежда и кружки для ребенка».

«Если ребенок маленький, то еще и садик или няня сильно бьют по бюджету».

«Откладывать деньги практически невозможно — все уходит на текущие нужды».

«Многое зависит от поддержки родственников — без нее справляться намного сложнее».

«Зарплата вроде нормальная, но цены растут быстрее, чем доходы».

«Жить можно, но это скорее о выживании, а не о комфорте».

«Каждый месяц приходится считать деньги и экономить на себе».

«Если бы была стабильная помощь от второго родителя, ситуация была бы совсем другой».

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