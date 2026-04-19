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«Топ Ган 3» официально подтвержден — Том Круз вернется

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  • 19.04.2026, 11:28
  • 2,912
«Топ Ган 3» официально подтвержден — Том Круз вернется
Том Круз
Фото: Ken Ishii, Getty Images for Paramount Pictures

Вторая часть получила шесть номинаций на «Оскар».

Студия Paramount официально объявила о разработке третьей части франшизы «Топ Ган». Анонс состоялся на презентации компании в рамках CinemaCon в Лас-Вегасе, пишет USA Today (перевод — сайт Charter97.org).

По словам сопредседателя Paramount Джоша Гринстейна, проект уже находится в работе: пишется сценарий, а к франшизе возвращаются Том Круз и продюсер Джерри Брукхаймер.

Разговоры о продолжении начались еще в 2024 году после успеха фильма «Топ Ган: Мэверик» (2022). Вторая часть собрала $1,5 млрд в мировом прокате, стала одним из самых кассовых фильмов в истории и получила шесть номинаций на «Оскар», выиграв награду за лучший звук.

Подробности сюжета и актерский состав пока не раскрываются, но ожидается возвращение части звезд предыдущего фильма, включая Майлза Теллера и Глена Пауэлла. Режиссер проекта пока не назначен.

Сценаристы ранее отмечали, что базовая идея третьей части уже готова.

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