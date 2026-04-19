«После пятилетней визы дали на три месяца» 18 19.04.2026, 12:02

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Как белорусы сейчас получают «шенген».

Смотреть бесконечно можно на три вещи: на огонь, на воду и на белорусов, которые в 2026 году ищут варианты сделать шенгенскую визу, желательно не одноразовую. Казалось бы, все уже давно либо приняли новые правила игры, либо присматриваются к Японии и Вьетнаму, но многолетние очереди все равно короче не становятся, а новости о малейших нововведениях посольств и визовых центров даже у нас на сайте собирают какое-то нереальное количество просмотров. Что ж, это наш очередной замер температуры по «шенгену», в котором мы вместе с экспертами и счастливыми обладателями виз выясняем, насколько сложно, долго и дорого будет этим летом получить шанс поплавать на Крите, поесть мороженого в Риме и устриц в Париже, пишет Onliner.

Как ситуация с визами изменилась с 2025 года?

В этот раз помочь разобраться с важными «шенгенскими» вопросами мы попросили Екатерину Сигейкину, директора визового агентства «ВизаВсем». Самый насущный, который обычно все задают с теплящейся надеждой: ну как, стало ли лучше? Эксперт отвечает, что точно не стало хуже, что в нынешних реалиях уже повод для радости.

— По-прежнему самым популярным у белорусов остается испанский «шенген». Потому что из всех вариантов, доступных в ближайшие полгода, он единственный, где есть шанс получить визу не на даты поездки (если мы говорим про туристический, не гостевой). Есть опция подачи как в Минске, так и в Москве с трансфером туда-обратно.

Из новых возможностей: французское посольство стало принимать заявки на туристические визы не только с групповыми турами. Правда, ждать подачу там придется в большинстве случаев от трех до шести месяцев. Этот вариант сейчас тоже востребован, но вряд ли подойдет тем, кто планирует уехать в отпуск раньше, чем через полгода.

Что делать, если отпуск уже «горит»?

Моделируем ситуацию: даты отпуска назначены на конец мая, очень уж хочется успеть уехать хоть куда-нибудь в Европу, желательно на море. На такой случай Екатерина рекомендует лишь одну опцию: греческий «шенген». Податься на него можно не только в Минске, но и в других регионах с действующими визовыми центрами. Эксперт отмечает, что, сделав визу, вы с ней можете потом поехать куда угодно, не обязательно в Грецию.

— Еще год назад греки очень строго проверяли бронь отеля и могли аннулировать визу, если турист в него не заселился. Сейчас это не так?

— Раньше такое действительно было, но, по последней информации, такое уже почти не практикуется. К тому же конкретно наше агентство, например, для подачи предоставляет отельный ваучер — в консульстве засчитывают это как за оплаченное место проживания. Да, просто забронированный на Booking отель спровоцирует сомнения, заселение проверить могут. Аннулировать визу в таком случае тоже, ну или возникнут вопросы по возвращении из Шенгена.

Когда мы стали работать с ваучерами, значительно уменьшилось и число отказов (раньше греки ими славились). В марте с нами на греческую визу подавались 50 человек, было всего два отказа.

Но, конечно же, надо помнить, что греки ставят визу только под даты поездки, даже если с ними у вас есть визовая история и подтвержденные визиты в Грецию.

Запрос: «Получить бы хоть какую-нибудь визу летом, а там уже буду решать»

Если заветная наклейка в паспорт вам относительно не к спеху, то лучшей опцией будет все та же испанская виза — не просто так она самая популярная. Что по срокам? Судя по статистике, испанцы, скорее всего, расщедрятся на что-нибудь от месячного до полугодового «шенгена» — если есть история пребывания в стране, шансы на второй кратно выше. Год, два — бывает, но это скорее исключение.

Екатерина, правда, напоминает, что сейчас начинается сезон, а поскольку испанский вариант сильно востребован у белорусов, время ожидания подачи вполне может сравняться со сроками самой визы.

— Ожидание записи в Минске может длиться около 2—3 месяцев. То есть к летнему отпуску делать испанскую визу уже может быть рискованно. Если говорить про подачу в Москве, то в визовый центр реально попасть в течение месяца. Но нужно учитывать, что паспорта у испанцев сейчас находятся на рассмотрении от 45 до 60 дней — тоже важный нюанс для тех, кто хочет успеть сделать визу, например, к июню.

Включаем математику. Места испанский визовый центр выдает дважды в месяц, на две недели вперед. На следующей неделе ожидаются даты на первую половину мая. То есть даже если вам повезет попасть в этот слот, но затем паспорт пролежит в посольстве 60 дней, то уже получается, что поездку в какую-нибудь Барселону стоит планировать не раньше, чем на середину июля.

Топ-3 самых дружелюбных посольств, которые обеспечат роскошный максимум

Греческая «однократка» и испанская виза на месяц — это, в общем-то, тоже неплохо. Но согласитесь, жизнь играет какими-то новыми красками, когда в паспорте есть действующий «шенген» на пару лет и в любой момент можно воображать, как срываешься на выходных в Париж или Прагу по дешевым билетам Wizz Air (пусть даже никогда этого не сделаешь). Как принято говорить, чувствуешь себя нишевым.

Просим Екатерину на основе статистики и опыта составить топ-3 европейских посольств, которые что-то подобное могут вам обеспечить — с нюансами, но все же.

— На первое место можно поставить итальянское посольство — при условии, если у вас есть хорошая визовая история. А что такое визовая история? Это не просто количество виз в паспорте, но и качество их использования. В случае с итальянской, соответственно, подтверждения поездок в Италию. При их наличии чаще всего ставят «шенген» на 1, 2 или 3 года. В чистый паспорт — от 3 до 6 месяцев. Виза на даты поездки — скорее редкость. Отказов за последний год, если брать статистику по нашим клиентам, вообще не было. В целом они встречаются, но в основном у безработных, которые предоставили выписку из банка со слишком малым остатком.

Второе место я бы все-таки отдала немецкому посольству, несмотря на многочисленные разговоры о том, что оно стало давать визы хуже, чем раньше. Такое может быть, однако, опять же, надо смотреть на визовую историю конкретного человека. Если в этом плане все хорошо, то немцы все еще могут поставить «шенген» на 1 или 2 года. Три по туризму — гораздо реже, чем у итальянцев. В чистый паспорт — под поездку либо до трех месяцев. Но время ожидания записи уже растянулось до двух лет — за это время, конечно же, многое может поменяться.

Ну и на третье место я бы поставила французское посольство. С хорошей визовой историей там тоже могут поставить туристический «шенген» на срок от 6 месяцев до 3 лет.

«Приз зрительских симпатий» директор визового агентства отдает посольству Польши. Об этом редко вспоминают, но поляки все еще выдают туристические визы.

Правда, с существенным приоритетом по заявителям из конкретных областей Беларуси. С пропиской в Гродненской или Брестской (причем не свежей, а от полугода) вполне реально словить «шенген» даже на 5 лет — опять же, с хорошей визовой историей и штампами о пересечении польской границы. Остальным, увы, не стоит надеяться на что-то большее, чем «однократка» под поездку (это при условии, что вообще удастся записаться, с этим все, мягко говоря, крайне сложно).

— Дело в том, что в разных округах — разные консулы, и рассматривают документы они тоже по-разному. Скорее всего, в Брестском и Гродненском округах исходят из логики, что эти области приграничные, а значит, у людей действительно в приоритете посещение именно Польши.

Что насчет «темных лошадок» — Румыния, Дания и остальные?

О существовании «секретных» посольств и визовых центров, которые чисто технически тоже выдают «шенгены», недавно напоминал телеграм-канал «Визовый крот». Инсайдер приводил в пример Финляндию, Норвегию и Данию. Тут же оговаривался: процент отказов там высочайший, что-то под даты поездки дадут только тем, у кого есть очень веские причины попасть конкретно в эти страны.

Румыния после двухмесячного перерыва тоже возобновила выдачу виз белорусам. На удивление, позитивных кейсов с ее получением хватает — мы уже писали о них здесь. Только хвалили люди в основном не сроки ожидания записи (несколько месяцев) или самих виз (увы, «однократки» или что-то вроде месяца), а подход румынов: со всеми заявителями общается лично консул, которого описывают как приятного и вежливого мужчину.

— Румыния входит в шенгенскую зону, но это явно не та страна, которая собирается выдавать многократные визы, — подтверждает Екатерина Сигейкина.

— Румыны проверяют посещение своей страны: нужно заселяться в тот отель, бронь которого вы предоставили при подаче. Потом, конечно, можно поехать и в другую страну Шенгена, но доехать до Румынии придется в любом случае.

У той же Дании свободная запись, пойти подаваться можно в любой момент. Страна невостребованная, в том числе потому, что визы они тоже выдают только под поездку, плюс достаточно высокий риск отказа (даже с приглашением от близких). В этом направлении стоит думать, только если всерьез собираетесь посетить страну, а не просто нужен «шенген».

Отдельно спросили Екатерину про новую автоматизированную систему контроля EES, которую в Шенгенской зоне окончательно ввели 10 апреля. Поскольку она предполагает сканирование только биометрических данных (ваши фото и отпечатки пальцев больше никому не нужны), в том же Threads пошли слухи, что обладатели обычных паспортов стоят у окошка контроля по несколько часов. Аэропортов это якобы тоже касается, мол, людей со старыми документами не успевают оформить на рейсы.

— Я про это тоже читала, но официальной информации, что белорусов будут пускать только с биометрическими паспортами, пока нет, — опровергает эксперт. — Все спокойно получают визы с любыми паспортами, запрашивают их в том числе на лето. О том, что нужно срочно заменить документ, иначе вы не сможете выехать, в посольствах и визовых центрах не говорят. У нас официально действуют паспорта двух форматов, с обоими можно путешествовать без проблем. Если бы какие-то проблемы были, мы бы уже знали и предупреждали бы клиентов.

«Немцы порезали сроки»

Во сколько сейчас в среднем обойдется получение визы при помощи агентов? Для самых быстрых и доступных вариантов (опять же, Греция и Испания) Екатерина называет суммы примерно от 500 до 1200 рублей в зависимости от сроков и наличия опции подачи в премиум-зале.

В общем, в этом плане каких-то особенных открытий нет: быстрая и легкая виза сейчас — это тоже роскошь. Долгая и сложная — в принципе тоже. Для тех, кто по-прежнему не хочет расставаться с воспоминаниями семилетней давности, когда от двухлетнего «шенгена» отгораживала лишь собственная лень и нежелание расставаться с паспортом аж на целую неделю, собрали некоторые сведения о самостоятельных подачах. Самое доступное посольство — все еще немецкое. Там не заставляют ломать голову над слотами, ботами и номерками в очередях: ввел данные на сайте — и жди. Если сделать это прямо сейчас, то, скорее всего, до 2028 года.

О том, стоит ли эта томительная игра свеч, расспросили Илью, одного из администраторов «немецкого» визового чата: сейчас это одно из самых активных сообществ-помощников (в чате состоит больше 32 тысяч человек), которое последние несколько лет тщательно документирует статистику не только по визовому отделу посольства в целом, но и по конкретным консулам.

— В последнее время немцы порезали сроки. Моей маме по приглашению от родной сестры после пятилетней визы дали на три месяца, — делится собеседник. — Подтверждения по поездкам не приняли, хотя в официальном приглашении была написана степень родства. Поэтому сейчас всем рекомендую собирать документы, подтверждающие родство, и прикладывать их во время подачи. Тем, кто так сделал, дали визы на 2 года и больше.

Было пару прострелов по туризму на 2—3 года. А так в основном дают «мультики» на 3 месяца. На самом деле, ничего нового: раз в полгода у немцев меняется настроение.

Они открыто говорят: люди наши визы используют для поездок в Польшу и Литву, поэтому давать на большие сроки нет смысла. Таких, к слову, и правда большинство из-за простой системы записи. Увы, закончилось время господина Вазиха, когда он давал визы от года в чистый паспорт.

Илья предполагает, что в плане сроков действия виз ситуация может чуть улучшиться к лету. По срокам ожидания же никаких позитивных сдвигов пока не наблюдается: даже имея на руках приглашение от друзей, к окошку в посольстве подойдете не раньше, чем через полтора года. Без него, как мы уже говорили, плюс-минус через два.

— Если приглашают близкие родственники, то дату подачи могут назначить и через две недели — в этом плане стоит сказать немцам спасибо, что идут навстречу. На деловую визу можно податься через 3—6 месяцев. Но сейчас стали внимательнее относиться к проверке цели получения визы при записи. Уже было пару случаев, когда не принимали документы или ставили отказ.

«У греков много людей и немного бардака»

Статистику Ильи подтверждает одна из читательниц, которая недавно получила немецкий «шенген» на 3,5 месяца после двух лет ожидания. Белоруска не скрывает: разочарована, надеялась на больший срок, учитывая то, что в Германии она раньше действительно была (правда, не по немецкой визе — вероятно, это сыграло в минус) и прикладывала все подтверждения при подаче. Говорит, что утешает лишь то, что скоро будет подаваться еще раз, уже к итальянцам — своей очереди женщина ждала с конца 2024 года.

Да, разочаровывающий факт о самом лояльном европейском посольстве заключается в том, что попасть самостоятельно туда обычному туристу (без деловых связей и близких родственников — с этим все попроще) в ближайшие полтора года, как и к немцам, невозможно. С 1 мая итальянцы «переезжают» из визового центра TLScontact в знакомый всем VFS Global, однако скептики считают, что ситуацию это сильно не улучшит, а то и ухудшит. Если вам сейчас попадаются рилсы каких-нибудь счастливчиков, распаковывающих тот самый итальянский «шенген» на три года, то они, вероятнее всего, просто терпели с 2024-го, записавшись еще в «тетрадь Олега».

— В журнал живой очереди на Немиге мы записывались еще в августе 2024-го, — рассказывает один из таких счастливчиков по имени Владислав. — Нам присвоили номер, с которым ты можешь подаваться хоть в тот же день при условии, что в очереди не будет человека с номером меньше, чем у тебя. Пакет документов стандартный: анкеты, справка с работы, выписка из банка, документы на автомобиль (предполагалось, что поездка будет на авто), брони отелей, страховки. Для ребенка — спонсорское письмо. Приехали к визовому центру и попали на полное отсутствие людей: мы были единственные, кто в тот день подавался на визу. Через две недели паспорта были у нас. Итог: мне — первая виза на 6 месяцев, жене и ребенку — по 2 года (у них повторные).

Виктория тоже становилась в очередь на визу в октябре 2024 года, но своей записи так и не дождалась. Узнав о скором переходе на новый визовый центр, девушка на всякий случай решила не медлить и воспользовалась опцией «региональных дней», которые выделяло итальянское посольство для людей без минской прописки. Виктория и ее мама ездили подаваться из Гродно 25 января и 23 февраля.

— Все документы делали самостоятельно, услугами агентов не пользовались. Жилье бронировали просто через Booking, авиабилеты купили за €15 по акции у Wizz Air. У нас уже до этого были итальянские визы, подтверждения пребывания прикладывали, хотя они не обязательны — лишь увеличивают шанс на более долгий срок визы. Первый «шенген» у меня был на год, второй — на два, сейчас дали на три. У мамы был первый тоже на год, сейчас второй дали на два.

Еще одной историей самостоятельного получения визы с нами поделилась Татьяна. Недавно она решила сделать тот самый быстрый греческий «шенген» без помощи агентств — сэкономила, но не сильно: в визовом центре все равно пришлось потратить дополнительные деньги, а самое главное — нервы.

— Запись самому осуществить несложно: в феврале греки выкидывали на сайте даты на март, одну из них я словила. В визовом центре было очень много людей, записанных на одно и то же время, и немного бардака. Ждать пришлось час — по сравнению с быстрой подачей у немцев это небо и земля.

Дальше было одно раздражение. Сначала не подошло фото, сделанное месяц назад, заставили платно делать другое в фотобудке. Вообще, дополнительные платные услуги там предлагают постоянно: то за СМС, то за курьера, который привезет документы (причем, если подаетесь в паре, платить нужно отдельно за каждый паспорт, даже если привезут потом в одно место). В анкете, конечно же, находят ошибки и предлагают их исправить — тоже платно.

По документам: внимательно смотрят билеты. У меня был перелет из Познани, просили показать билеты туда-обратно. Бронь отеля в Греции делала через Booking. Визу открыли под поездку, ни дня лишнего не подарили. Стоило это €65 (плюс дополнительные услуги). Но когда очень хочется поехать туда, куда запланировал, любые препятствия нипочем.

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