BILD: Система в Кремле дает первые трещины 36 19.04.2026, 12:32

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Российский режим стоит на пороге внутреннего раскола.

Система Владимира Путина серьезно заскрипела, пишет редактор немецкого издания BILD Марк Оливер Рюле.

Даже его сторонники начинают от него дистанцироваться — растет раздражение, прежде всего из-за блокировок интернета.

Компании бьют тревогу: без Telegram и других сервисов их коммуникации парализованы, бизнес терпит убытки, платёжные системы дают сбои. Внезапно уже и ранее лояльные блогеры стали открыто выражать недовольство!

Народ, привыкший к запретам, больше не хочет терпеть. Многие считают, что атаки на интернет зашли слишком далеко.

Кремль тем временем пытается их успокоить: мол, ограничения служат интересам безопасности в войне с Украиной, и скоро станет лучше. Однако конца войне не видно!

«Впервые за годы войны ситуация выглядит так, будто российский режим стоит на пороге внутреннего раскола», — считает эксперт по кремлевской системе, политолог Татьяна Становая.

Список тех, кто отклонился от линии Кремля, уже значительный. Известные инфлюенсеры открыто критикуют Путина.

Никто не осмеливается сообщить Путину реальное положение дел, жалуется, среди прочих, блогер Виктория Боня, проживающая за пределами России. «Владимир Владимирович, вас боятся», — подчеркнула она в своем видеобращении к Путину, которое собрало более миллиона лайков в Instagram и множество поддерживающих комментариев.

Вероятно, с учетом многомиллионной интернет-аудитории Бони (13 млн подписчиков в Instagram), пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил, что работа над решением проблем ведется.

Критика вдруг зазвучала даже из пропагандистского лагеря! Блогер из z-сообщества Илья Ремесло назвал Путина «нелегитимным» правителем, который загнал страну в тупик войны с Украиной и должен предстать перед судом. После этого Ремесло, по его словам, провел 30 дней в психиатрической клинике, а когда освободился, сказал: «Жесткая критика высших должностных лиц государства имеет свою цену — помните об этом».

Открытые демонстрации против кремлевского правителя и его политики запрещены, однако настроения россиян, похоже, постепенно меняются. Рейтинги одобрения Путина падают».

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