СМИ показали, как выглядит квартира киевского стрелка 2 19.04.2026, 12:44

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Нападавший поджог жилье, прежде чем выйти с оружием на улицу.

В сети показали, как выглядит квартира мужчины, расстрелявшего людей в Голосеевском районе Киева. Фото опубликовало «Суспільне». На снимках видно, что квартира сильно пострадала от пожара – на стенах и потолке видна копоть, обломки мебели, полностью выбитые окна.

Ранее сообщалось, что нападавший поджог свою квартиру перед тем, как выйти с оружием на улицу.

По последним данным, в результате теракта погибло уже 6 человек, еще 7 человек госпитализированы с ранениями и травмами различной степени тяжести.

Следователи Службы безопасности Украины квалифицировали расстрел гражданских лиц и захват заложников в Голосеевском районе города Киева как террористический акт. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели людей).

«В настоящее время досудебное расследование под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры продолжается. СБУ, Нацполиция и прокуратура принимают комплексные меры, чтобы установить все обстоятельства инцидента, в том числе возможные мотивы стрелка», – говорится в сообщении.

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