Для белорусов вводят новое валютное ограничение 13 19.04.2026, 20:04

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С 23 апреля.

С 23 апреля появятся новые ограничения для населения. Среди прочего власти запретят займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение — близкие родственники. Беларусы обсуждают это новшество в соцсетях, пишет «Зеркало».

Также власти запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома, квартиры. Еще одно новшество — ввести ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг (речь о договорах займа между физлицами).

Чиновники также запретили индивидуальным предпринимателям и юрлицам, которые не занимаются микрофинансовой деятельностью, выдавать кредиты физлицам.

Что говорят белорусы

Новшества, которые намерены ввести с 23 апреля, обсуждают в TikTok.

«Государство слишком сильно вмешивается в личные финансовые отношения людей», — написал один из комментаторов видео.

Вот какие еще мнения у людей:

«Как они будут проверять, кто кому дал деньги в долг?»

«Это бред: на каком основании вообще смогут доказать и выписать штраф?»

«Это уже давно существует, просто многие об этом не знали».

«Если официально оформлять через нотариуса, тогда закон действует, а из рук в руки никто ничего не докажет».

«Почему государство само берет кредиты в валюте, а людям нельзя?»

«Это мои деньги — кому хочу, тому и даю, какое кому дело?»

«По факту все равно никто не узнает, если не оформлять официально».

«Если должник не вернет деньги, тогда как их взыскивать без договора?»

«Сделано для того, чтобы люди брали кредиты в банках, а не занимали друг у друга».

«В рублях можно давать в долг, проблема только с валютой».

«Теперь все будут оформлять займы как помощь от родственников».

«Лучше вообще никому не давать в долг — потом не вернут».

«Если это не фиксируется официально, доказать факт займа практически невозможно».

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